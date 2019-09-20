Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Пятница, 20 сентября
$ 64.22 0.21
70.94 0.30
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

«Немцы собирали вшей и кидали в мать со словами: «Сталин, пей!»

20.09.2019 21:30 0 56 Елена Французова
«Немцы собирали вшей и кидали в мать со словами: «Сталин, пей!»

Во вторник, 17 сентября, Калужская область отмечала очередную годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Во вторник, 17 сентября, Калужская область отмечает очередную годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. А мы продолжаем проект «Дети войны», в рамках которого калужане и жители области, в военное время бывшие детьми, делятся с читателями своими воспоминаниями.

— Мы жили в Кронштадте, — рассказывает Маргарита БАРКУНОВА, ветеран МВД. — Отец — морской офицер. Уходя в море, он сказал матери, чтобы везла детей к своим родителям в Воротынск. Мы выехали. А через неделю началась война. 24 августа пришло извещение, что отец погиб. В последнем письме он писал: «Над нами вьются фашистские самолёты. Если я погибну, считайте, что погиб как герой!»

В деревне у бабушки

— Мне было тогда полтора года. О том, что происходило, знаю по маминым рассказам. Самыми лютыми среди фашистов были румыны. Как-то в нашу избу притащили молодого парня, красноармейца лет 18–19 с раздробленным бедром. Началась гангрена. Мама хотела дать ему воды, фриц выбил у неё из рук кружку.

Немцы в деревне завшивели. Они собирали вшей и кидали в мать со словами: «Сталин, пей!»

Мама вспоминала, что в соседней деревне расстреляли всех членов сельсовета.

Конечно, война есть война. Голодно. У нас отобрали весь скот. Дедушка был председателем колхоза, поэтому прятался в подвале. Когда немцы начинали облаву, его накрывали бочкой.

На переезде жила женщина. У неё было пятеро детей. Что ей пообещали немцы, неизвестно, но она рассказала им обо всех деревенских жителях: у кого дети, у кого мужья партизаны или коммунисты. А у самой муж был на фронте. Когда наши вошли в деревню, её расстреляли. Детей до возвращения отца с фронта отдали в детский дом.

Зимой мы на печке сидели. Дедушка с бабушкой не разрешали выходить на улицу, потому что прямо к домам подходили волки. Да к тому же у нас с двоюродным братом были одни валенки на двоих.

Любимый город стал чужим

— Мама в 29 лет осталась вдовой с двумя детьми на руках. Жили очень тяжело. Помню, после войны она с моим старшим братом поехала в Кронштадт. Там брат пошёл в школу. А в классе и детей-то нет — всего человек 15 набралось. Наши знакомые, соседи — все умерли от голода. Тяжело пришлось жителям Кронштадта во время войны. Если бы не наказ отца и мы остались в городе, невозможно представить, что с нами могло быть…

Матери стало тяжело жить в квартире, где раньше жил отец, ходить по тем же улицам, но уже без него. Два года она провела там с моим братом, а тут пошли слухи, что Черчилль нападёт на СССР. И мама решила переехать в Калугу.

«Асфальтовые» дети

— Мама купила однушку на Кутузова. Стёкол в окнах не было, тряпками, подушками затыкали рамы. Мама устроилась на «Спичку». Целыми днями на работе. Бывало, картошки наварит и уйдёт, и мы её едим.

Мы были так называемыми асфальтовыми детьми — всё время пропадали на улице. У меня была подруга Зоя. Приходилось защищать и её, и себя.

Бельё ходили полоскать на улицу Зелёный Крупец. А потом санки тащили в гору. Как-то мама повесила на чердаке бельё, а с ним и шторы. И их украли, для неё это была большая беда.

Как-то был смешной случай: мы с братом решили поиграть в матросов. Ведро воды вылили на пол и давай возюкать веником, будто палубу драим. А жили на втором этаже. Прибежали соседи с первого этажа — оказалось, мы их залили.

Всё, что можно было, продавали. Из Кронштадта мать забрала игрушки, которые отец привозил. Помню огромный корабль. Продала. Ещё кое-какие отцовские вещи. Маме приходилось нелегко, ей пришлось отдать моего брата в пожарное училище во Львове, хотя он хотел быть моряком, как отец.

У соседских ребят с вой­ны пришли отцы. Они устроились на работу, помогали семьям. А я безотцовщина. Это такая боль! Я никогда никому за всю свою жизнь не сказала слово «папа»…

Маргарита Ивановна окончила пединститут. ­Работала учителем французского языка в бабынинской школе, стала директором школы. Потом работала в милиции. На пенсию ушла в должности старшего инспектора информационного центра УМВД.

— Года три назад я побывала в Кронштадте, нашла свой дом, — едва сдерживая слёзы от нахлынувших воспоминаний, говорит Маргарита Баркунова.

Эта статья была опубликована в №38 газеты «Калужский перекрёсток» от 18.09.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Елена Французова 
Тэги: общество дети войны
Еще новости из рубрики «Общество»

Не хлебом единым: Гагарин в ракете-плюшке, Тургенев на фоне баранок и книга из теста 20.09.2019 10:40

Палаты Торубаева открыли после реставрации 19.09.2019 12:57

«Бренд года-2019»: голосование продолжается! 18.09.2019 12:48

Обзор недели: густой мат стоит над Калугой 17.09.2019 21:30

Дроны начнут искать тех, кто портит воздух 17.09.2019 17:09

Народные новости
629 4
nalya
553 7
Grafinya
801 3
pandemonium

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 21 сентября, 10:00
Афиша мероприятий на Городском рынке Калуга.
Городской рынок «Калуга»
сб 21 сентября, 10:00
Уникальная выставка Doggy Land
Панорама, ТЦ
сб 21 сентября, 14:00
Цветочные мастер-классы на сентябрь
Калуга
вс 17 ноября, 17:00
Легендарный экстрасенс Константин Гришин в программе « Перезагрузка-3»
Калуга

Для детей

сб 21 сентября, 11:00
Спектакль «Кошкин дом»
Калужский театр кукол
сб 21 сентября, 17:00
Чемоданный театр приглашает на спектакли
Калуга
сб 21 сентября, 19:00
Сказки с оркестром: "Кентервильское привидение"
Дом музыки
вс 22 сентября, 11:00
Спектакль "Огниво"
Калужский областной театр юного зрителя

Концерты

ср 25 сентября, 19:00
КМСО им. С. Т. Рихтера и Манца Измайлова
Филармония
ср 25 сентября, 19:00
Вечер органной музыки
Дом музыки
пт 27 сентября, 19:00
Chino Laborde и Solo Tango orquesta
Дом музыки
чт 26 сентября, 19:00
Ирина Шведова. Юбилейный концерт "Родом из детства"
Арена КТЗ, ДК

Кино

Птичий дозор
Побег из джунглей
Тайна печати дракона
Дорогой папа
Блоги компаний

Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

03 сен 2019 15:31
Новости компаний

Всероссийский фермерский фестиваль «СВОЁ» проходит в Калужской области в международном формате

Калужане установили тысячу видеокамер от «Ростелекома»

МегаФон довел скорость 5G до рекордной отметки

«Ростелеком» запустил вещание 4K-телеканалов

Опросы

Уважаемые читатели! А что вы думаете по поводу предложения снести «купол»?

 
 
Будет очень жаль, если здание бывшего рынка сравняют с землёй. Его нужно реконструировать.
582
Правильное решение! Давно пора было снести его.
357
Мне всё равно.
 153
Всего проголосовало: 1092
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Газэнергобанк - Газэнергобанк принял участие в Дне города Калуга

Газэнергобанк 02 сен 2019 16:08

Газэнергобанк - Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

Газэнергобанк 26 авг 2019 15:10

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Новости партнеров

Почему люди выбирают картонные коробки

Выбираем мебель для своего кафе, бара или ресторана

Хорошее качество похорон в Минске: как этого добиться?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.