Обзор недели: густой мат стоит над Калугой

17.09.2019 21:30 1797 Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

В среду, 18 сентября, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.

Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели».

Обзор недели

От редакции.

Предрассудок — считать капитана Лебядкина лишь персонажем «Бесов» Достоевского. Великий графоман жив. Живее Ленина и Цоя. Один из его аватаров и будет вести эту колонку.

Игнат Лебядкин, отставной капитан.

Арифметические итоги единого дня голосования, охватившего этой осенью 16 регионов, подведены неделю назад. А вот в том, каковы же политические выводы, из всей этой арифметики вытекающие, аналитики едва-едва начинают разбираться. Разберутся ли?

Для калужан вопрос непраздный. Выборы на высших уровнях областной и городской власти — губернатор, Заксобрание, гордума — ждут нас через год. Есть шанс что-нибудь полезное (или, наоборот, вредное) из минувших опытов извлечь.

Тренд номер один: поражение партии власти. В Хабаровском крае — так и сокрушительное: всего лишь 12,51% и только 3-е место в краевом парламенте — после КПРФ (17,24%) и ЛДПР, получившей большинство голосов (56,12%). Но интриги в этом конкретном случае нет. Принцип регионального устройства прост — чья власть, того и заксобрание (и не только оно). Так что в Хабаровском крае «ЕР» проиграла ещё в 2018-м, когда действующий губернатор-единоросс уступил депутату Госдумы из фракции Жириновского. В общем, тот случай, когда, потерявши голову, по волосам не плачут.

Ещё в 4 регионах — в Республиках Алтай и Марий Эл, в Волгоградской области и Севастополе — партия власти не набрала 50% голосов. В 7, включая наших соседей — Тульскую и Брянскую области, этот рубеж преодолён. Однако, с учётом общей динамики, и это поражение: нынешняя «ЕР» серьёзно проигрывает по голосам избирателей самой себе прошлой.

Показателен опыт Севастополя. Со времени первых после присоединения Крыма к России выборов единороссы потеряли здесь половину: 76,67% было в 2014 году, 38,13% сейчас.

— Надо понимать, что победить нас не может никто, кроме нас самих, — прокомментировал ситуацию секретарь генсовета «Единой России» Андрей ТУРЧАК.

И концептуально оговорился:

— Кампания в Севастополе проходила на фоне внутриэлитных конфликтов.

Только ли в Севастополе? Внутриэлитные конфликты — сюжет общероссийский. Даже в тихой, как кладбище, Калуге заметно некое шевеление.

И опять — о главной калужской беде. Если в двух словах и чтобы не нарушить запрета на нецензурную лексику в СМИ, то затянувшийся ремонт дорог можно охарактеризовать так: полная неудача. А настроение калужан: мы обескуражены.

В предвыборном контексте это означает именно то, что сказал Турчак: власть побеждает саму себя. Победа эта складывается из двух слагаемых — реакции сверху и реакции снизу. Будет ли первая — вопрос для меня, отставного капитана, неразрешимый: тут уж как фишки лягут (а поди разберись во всех этих фишках без спецподготовки).

Реакция же снизу налицо. Мат водителей, пассажиров, пешеходов и даже сотрудников ГИБДД стоит над Калугой так густо, что не только застилает соцсети, но и проникает в СМИ, уже уставшие вычищать обсценную лексику из комментариев на своих сайтах.

И не будет электорат этот вникать в детали и выяснять, кто же конкретно виноват в столь бездарном расходовании федеральных бюджетов: подрядчик, субподрядчик, завхоз или его зам. Виновата, решит он, власть. Точнее, уже решил.

И очень интересно, сбросит ли наша власть этот багаж к выборам следующей осени? Или таки победит сама себя?

Личный взгляд

Что запомнилось на прошедшей неделе PR-менеджеру Ариадне ПАВЛИКОВОЙ.

— Дважды за неделю я побывала в сказке. Прошлась по страницам чудесных книг, где жужжат пчёлы на цветочном поле, где шуршат опадающие листья, где тихо падает снег… Вера Москалёва — уникальный художник! Она переплетает нити, а получаются образы, навеянные природой и взятые из неё. Это как картины маслом! Только нитями и лоскутками. Я ходила, как заворожённая, и хотелось только одного — получше выстроить свет в зале. Выставка проходит в забытом многими месте — в галерее Дома художника. Очень советую успеть её посетить (кстати, бесплатно!) до 20 сентября.

— Газон-пати во дворике театра. Повезло с погодой, выпали заключительные тёплые денёчки. Была очень рада встретить много знакомых лиц. Но в этот раз всё прошло как-то по-домашнему. То ли, как потом делились люди в соцсетях, реклама прошла незаметно, или, может, из-за Башмета в филармонии, который оттянул аудиторию, но народу было не очень много.

— Посетила второе занятие на курсе керамики при ИКЦ. На сей раз вдохновлялись Альберто Джакометти и лепили по мотивам его работ. Это оказалось сложнее, чем в предыдущий раз. На первом занятии мы лепили пышных дамочек по мотивам Ники де Сен-Фалль, и я очень прониклась. Из ИКЦ ушла окрылённой и очень жду следующих занятий и новых открытий.

— Открытие выставки «Имитация». На сей раз хотелось говорить исключительно на современном сленге. Такого обилия калужской молодёжи в одной локации я давно не встречала. Может, все слетелись на шампанское или кальян?

А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!

Даты недели

18 сентября. 110 лет назад в Калуге начала работать женская учительская семинария.

Её здание располагалось напротив Благовещенской церкви (находилась на нынешней ул. Московской, в районе сквера им. Карпова). Принадлежало купцу Зюзину. В 1881 году в здании был открыт дворянский пансион для детей. В 1909 году пансион упразднили и в доме разместилась женская учительская семинария, которая готовила учительниц для уездных училищ и гимназий. Сейчас это калужская школа № 3.

По материалам Областной библиотеки им. В.Г. Белинского.

А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!