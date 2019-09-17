Дроны начнут искать тех, кто портит воздух

В Обнинске планируют использовать квадрокоптеры для мониторинга ситуации на территории промышленной зоны «Мишково».

По словам мэра города Владислава Шапши, есть вопросы, связанные с организацией работы предприятий. И в большей степени они касаются не выбросов из труб, а самовольного сжигания неких отходов на территориях предприятий, которое производится преимущественно в вечернее и ночное время.

- Ежедневно летайте, снимайте, смотрите, привязывайте координаты, а мы после этого будем вести с собственниками другой разговор, - приводит слова Шапши администрация наукограда. - У нас есть в законе возможность приостановить деятельность предприятия, если мы зафиксируем костры, которые жгут на улице. Это уже не производственная деятельность, а безалаберность, разгильдяйство и откровенное хамство в адрес жителей города!

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