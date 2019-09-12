Названа дата полного отключения аналогового телевидения

Чуть больше месяца осталось до отключения аналогового эфирного телевидения в Калужской области. С 8 утра 14 октября в нашем регионе будет работать только цифровое ТВ. На планерке в городской управе об этом рассказал заместитель министра – начальник управления информатизации и связи министерства цифрового развития Калужской области Андрей ПРОСКУРИН.
По его словам, в области построена инфраструктура эфирного цифрового телевещания, включающая 29 телевышек. Охват населения составляет 99,6%.
Напомним, ранее перейти на «цифру» собирались с января 2019 года, однако сроки были сдвинуты.
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