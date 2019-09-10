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Довыборы в городскую думу Калуги: очередной тест для Разумовского

10.09.2019 11:53 15 1579 Сергей ПЕТРОВ
Довыборы в городскую думу Калуги: очередной тест для Разумовского

В воскресенье, 8 сентября, в единый день голосования в Калуге разыгрывался единственный депутатский мандат в рамках довыборов в городскую думу по 19 округу (процедура проводилась в связи со смертью депутата Сергея Чаплина). Он достался кандидату от партии «Единая Россия» Андрею Голубеву. Вновь избранный депутат работает заместителем гендиректора АО «Восход» — Калужский радиоламповый завод.

Победа Голубева оказалась более чем убедительной: он набрал 49%, примерно столько же получили остальные 6 кандидатов вместе взятые.

Можно назвать несколько факторов, обеспечивших подобный успех.

Во-первых, Андрей Голубев уже имел определенный политический опыт, полученный во время работы помощником депутата Заксобрания Николая Шмакова. Кроме того, Голубев дальновидно сделал ставку не на пиар или пресловутый административный ресурс, а на конкретные дела.

Например, речь идёт о тесном взаимодействии с территориальными общинами «Малинники» и «Созвездие», благодаря чему он прекрасно знает пожелания и нужды своих избирателей. Казалось бы. Элементарная мысль, но далеко не все кандидаты ее усвоили: благоустройство во дворе или новая ливнёвка гораздо эффективнее помогают избираться, чем многочисленные листовки и телеэфиры.

Этот же тезис можно проиллюстрировать и на примере таких же довыборов депутата Городской думы лет назад -  2013 году. Тогда провластный кандидат Елена Степанова развела активную пиардеятельность по всем фронтам: ходила по дворам вместе с журналистами местных телекомпаний, договаривалась об официальной поддержке таких заметных в регионе личностей, как глава городского самоуправления Александр Иванов и тогдашний заместитель губернатора, а ныне губернатор Рязанской области, Николай Любимов.

А вот её главный конкурент – справедливоросс Карп Диденко-младший – сделал ставку на решение конкретных проблем конкретных людей. По сути, это было столкновение двух диаметрально противоположных подходов: «кабинетной» политики и низовой работы. Результат налицо – Степанова в 2013-м с треском провалилась, набрав на выборах в 2 раза меньше голосов, чем Диденко.

Степанова «не сходила со страниц печатных СМИ, в одночасье оказавшись самым востребованным специалистом в Калужской области. Надеюсь, она и дальше сможет снабжать ценными консультациями главу региона», - иронизировал тогда глава калужского отделения эсеров Александр Трушков.

Эта история имела далеко идущие последствия, так как нёсший персональную ответственность за результаты выборов городской голова Николай Полежаев уже через полтора месяца после муниципальных выборов оставил должность градоначальника.

Кстати, те выборы были интересны участием в них первого городского головы Калуги Виталия Черникова, которые набрал заслуженные 93 голоса.

Похоже, власть научилась делать выводы из своих ошибок. В случае с избранием Голубева ситуация 2013 года повторилась зеркально. На этот раз уже представитель партии власти и команды нынешнего городского головы Разумовского начал вести планомерную низовую работу, отказавшись от поддержки тяжеловесов в лице городских и областных чиновников, что в конечном итоге и отразилось на результате.

Эти выборы смело можно назвать первым пробным шаром «Единой России» в преддверии будущего выборного года. В 2020-м мы будем выбирать губернатора, депутатов городской думы и заксобрания.

 


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Автор
Сергей ПЕТРОВ 
Тэги: общество выборы городской голова калуги
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