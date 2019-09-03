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Калужским школам не хватает мебели

03.09.2019 15:25 3 629 Елена Французова
Калужским школам не хватает мебели

Во вторник, 3 сентября, на координационном совещании региональный министр образования и науки Александр АНИКЕЕВ сообщил, что в образовательных учреждениях не хватает мебели.

- Мы в последнее время вводим большое количество объектов образования – школ и детских садов. Стараемся использовать современное оборудование, современную мебель, - сообщил Аникеев. - Для школ должна быть специальная мебель. Мебели недостаточно. Нам приходится обращаться к производителям, которые работают за пределами нашего региона.

Присутствующий на совещании калужский предприниматель пожаловался, что его компания выпускает качественную мебель, но не может конкурировать с крупными производителями на торгах.

- Предприниматели хотят получить всё и сразу, - ответил на это глава региона Анатолий АРТАМОНОВ. - Нам нужно организовать посещение липецкого предприятия, которое производит великолепную мебель. Познакомиться с собственником, может быть, он захочет у нас создать своё производство.

Артамонов заявил, что для такого предприятия создаст в регионе льготные условия.

- Со всеми налоговыми преференциями, субсидированием процентных ставок при строительстве, с инфраструктурой, - перечислял льготы губернатор. - Если не он, тогда надо объявить конкурс среди тех, кто ищет, куда вложить свои средства. У нас два поставщика на всю страну - Липецк и Татарстан. Школ будет строиться больше, чем сейчас. Рынок необъятный.

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Автор
Елена Французова 
Тэги: общество школа
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