Косметология и рак

03.09.2019 10:50 734

Понятия «женщина» и «косметика» неразделимы уже на протяжении многих веков. К сожалению, красавицам прошлого приходилось довольствоваться сомнительными косметическими средствами. Что самое парадоксальное, в их состав входили только натуральные компоненты (то, на что часто любят делать упор современные производители косметики) и их производством занимались только аптекари и врачи. К примеру, чтобы добиться высокого лба, следовало избавиться от линии роста волос. Действуя по принципу «чем выше, тем лучше», женщины применяли большие дозы уксуса или негашёной извести. Нередко после подобных процедур исчезали не только волосы, но даже кожа, а то, что оставалось часто превращалось в опухоль. Веснушки, родинки и другие пятна на коже воспринимались как метки дьявола и подлежали полному удалению.

Как видите, в погоне за красотой и молодостью женщин не останавливало ничто и никогда. И главным объектом приложения женских усилий всегда была кожа. Давайте попробуем разобраться, какие предраковые и раковые заболевания могут возникнуть на коже.

Для начала поговорим про косметические средства, которые есть у всех вас дома

- Самое большое количество критики со стороны медицинского сообщества приходится на группу веществ, под названием «парабены». Они используются в косметике как консерванты.

Но парабены могут действовать аналогично женскому гормону эстрогену, что является возможной причиной развития рака щитовидной железы и молочных желез. Тем не менее еще в 1998 году было опубликовано исследование, доказывающее, что самые мощные парабены имеют в 10000 раз меньшую активность, чем природный эстроген.

Кстати, парадокс, но на развитие рака влияет такая «священная корова» косметологов и проповедников здорового образа жизни, как антиоксиданты. Слово «антиоксидант» у многих людей ассоциируется с пользой для здоровья. Но недавнее исследование на мышах показало, что антиоксиданты способны вдвое ускорить рост метастазов меланомы. Это не первый случай, когда была выявлена способность антиоксидантов ускорять рост рака. Хотя меланома и составляет всего 2% от всех случаев рака кожи, именно эта агрессивная опухоль ответственна за многие смерти.

- Ученые уже не первый год спорят о том, содержат ли краски для волос канцерогенные вещества, которые способствуют развитию рака молочной железы. Были проведены многочисленные эксперименты на животных и исследования с участием людей. Результаты получены неоднозначные. По итогам анализа ученые пришли к выводу о том, что риск рака молочной железы повышают средства для волос, в особенности краски, релаксанты, кремы, которые используются для глубокого кондиционирования и содержат холестерол и экстракт плаценты. Авторы исследования считают, что полученные результаты доказывают влияние отдельных видов средств для волос на риск развития злокачественных опухолей груди, и в этом направлении нужно продолжить исследования.

Это косметические средства для домашнего применения. А что же нам могут предложить косметические салоны?

Для начала давайте определимся, какие услуги и кем должны оказываться в салонах красоты. Косметические услуги законодательно делятся на бытовые косметические и медицинские косметологические услуги. Первые не требуют наличия у салона медицинской лицензии, могут оказываться и не врачом-косметологом и не регламентируются законами и приказами МЗ РФ. Вторые же – наоборот.

То есть, если вы пришли в салон с целью глобально поработать над внешностью с применением инъекционных техник и аппаратной косметологии, вам следует уточнить наличие у салона медицинской лицензии, врача-косметолога с действующим сертификатом, сертификатов на все аппараты и средства, допускающие их применение в медицинских косметологических целях.

Из всего списка медицинских косметологических процедур особое внимание в последнее время уделяется применению инъекционных препаратов (уколы красоты) и методов аппаратной косметологии. Поговорим о них чуть подробнее.

- Уколы красоты — это общее название инъекционных методов коррекции дефектов кожи. Инъекции красоты успешно справляются с множеством косметических проблем: они омолаживают и оздоравливают кожу, устраняют симптомы ее возрастного увядания и считаются хорошей альтернативой скальпелю.

Сразу хочу обратить ваше внимание: если у женщины уже есть онкологическое заболевание, это абсолютное противопоказание к любым видам уколов красоты!

В последнее время среди инъекционных препаратов особое внимание уделяется гиалуроновой кислоте. При этом используют её самыми разными способами и в пластической, и глазной хирургии, и для лечения суставов, и в форме инъекций и кремов, даже пьют в виде БАД и напитков. Благодаря своей структуре и большой молекулярной массе её молекулы способны удерживать количество воды, во много раз превышающее их собственное. Проще говоря, каждая молекула гиалуроновой кислоты — это крошечная губка, которая удерживает воду, что делает её уникальным средством для увлажнения кожи и тканей.

Однако полезные свойства гиалуроновой кислоты не ограничиваются одним лишь увлажнением. С возрастом наш организм вырабатывает всё меньше и меньше гиалуроновой кислоты. Этот факт в своё время послужил поводом для её исследования в качестве антивозрастного компонента.

Безопасно ли это для организма и не влияют ли инъекции гиалуроновой кислоты на развитие онкологии? К счастью, да. В 2003 году FDA одобрила использование гиалуроновых филлеров для коррекции морщин, изменения формы губ, выделения скул, лифтинга бровей и овала лица.

Аллергические реакции на гиалуроновые филлеры случаются независимо от компетентности врача и могут проявиться как сразу, так и в течение нескольких недель. На месте ввода препарата могут появиться синяки, отёки и покраснения, которые со временем проходят. Главный недостаток инъекций гиалуроновой кислоты заключается в том, что эффект от них держится недолго — в среднем около полугода, после чего процедуру нужно повторять. При высокой стоимости препаратов и процедур этот вид контурной пластики могут позволить себе далеко не все. Но можно с большой долей уверенности утверждать, что на развитие онкологических заболеваний гиалуроновая кислота не влияет.

- Большой популярностью пользуется и обновление кожи (пилинг) при помощи различных кислот .

Могут ли кислоты навредить?

Эффективность гидроксикислот определяется в первую очередь их концентрацией и временем нахождения на коже. АHA-кислоты в косметике для домашнего ухода чаще всего имеют концентрацию от 5 до 15 %, а салициловая — 0,5–2 % по объёму. Ответственные производители, как правило, указывают концентрацию кислот на упаковке средств, но если специальной пометки нет, то можно руководствоваться простым правилом: чем ближе к началу в списке ингредиентов та или иная кислота, тем выше её концентрация.

Исследования косметической промышленности показывают, что АГК повышает чувствительность кожи к УФ-излучениям, однако этот эффект обратим, и первоначальная чувствительность восстанавливается уже через неделю после использования косметического средства с АГК в составе. Специалисты рекомендуют сократить время пребывания на солнце после процедур. Исследования влияния кислоты непосредственно на развитие рака кожи, в свою очередь, не дало результатов, подтверждающих связь между активностью АГК и данным заболеванием.

Проводилось исследование влияния кислоты непосредственно на развитие рака кожи, и оно тоже не дало результатов, подтверждающих связь между активностью AHA и данным заболеванием. Так что при разумном применении после консультации у дерматолога и онколога химический пилинг не может вызвать у вас рак.