40 пирогов испекли калужане для благотворительного фестиваля

В субботу, 31 августа, в Калуге в День города состоялся IV Благотворительный фестиваль яблочных пирогов. Его организатором стала экорезиденция «Зелёный центр», штаб-квартира которой находится в сквере за кинотеатром «Центральный». В этом году фестиваль проходил под девизом: «Делать здесь и сейчас! Вдохновлять! Менять!»

Он начался с открытия детской площадки в виде домика. Её построили на средства, собранные во время прошлогоднего фестиваля яблочных пирогов. Домик моментально облепили ребятишки разного возраста.

Гости фестиваля могли поучаствовать в творческих мастер-классах. Или примерить на себя образ Тома Сойера и покрасить наличник или ставни для старого дома на улице Рылеева, который приводят сейчас в порядок участники одноимённого проекта.

Ещё на фестивале учили реставрировать старую мебель.

Одной из интересных задумок мероприятия стал проект «Город из моего окна». Желающих поучаствовать в нём оказалось так много, что у организаторов скоро закончились листы бумаги.

Можно было просто подурачиться, сразившись на «мечах».

Самым популярным, как всегда, стало место продажи яблочных пирогов. Их для фестиваля пекли калужане. В этом году они принесли 40 пирогов. Ещё 20 предоставили спонсоры. Пироги продавали за символическое пожертвование, размер которого каждый определял исходя из своих возможностей.

Собранные средства пойдут на обустройство сенсорной песочницы, велопарковки и создание артстены на фасаде штаб-квартиры «Зелёного центра».

Калужане, которые, по мнению членов жюри, испекли самые вкусные пироги, традиционно получили призы.

Первое место в этом году заняла Ирина Харчевникова. Рецепт её кулинарного творения организаторы опубликуют на следующей неделе в группе «Зелёного центра» в социальной сети «ВКонтакте».

Кстати, они всерьёз подумывают о том, чтобы к следующему, юбилейному, фестивалю выпустить каталог с рецептами яблочных пирогов, которые в разные годы признавались лучшими.



Пирог калужанки Марии ШИШКИНОЙ (на фото слева) в этом году занял второе место.