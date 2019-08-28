Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Среда, 28 августа
$ 66.26 0.29
73.61 0.21
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Экологический апокалипсис продолжается: Шаня побелела, рыба подохла

28.08.2019 10:18 10 2662 Сергей ПЕТРОВ, фото: стоп-кадр видео
Экологический апокалипсис продолжается: Шаня побелела, рыба подохла

В среду, 28 августа, в группе ВК пгт. Полотняный завод появилось видео с берегов реки Шаня. Она побелела от неизвестных выбросов в районе впадения в неё реки Суходрев. В воде плавает дохлая рыба.

Судя по комментариям автора видео, оно снято в понедельник, 26 августа. Вероятной причиной очередной экологической катастрофы в Полотняном заводе скорее всего стала деятельность нефтеперерабатывающего завода ООО «Первый завод». Жители близлежащих посёлков постоянно жалуются то на выбросы в атмосферу, то в реку.

Мы послали запрос в природоохранную прокуратуру с просьбой прокомментировать информацию о загрязнении реки и о мерах, принятых к определению виновников.

 

Напомним, потолтнянозаводская и товарковская части Калужской земли с приходом нефтеперерабатывающего предприятия из благословенной превратилась в токсичную. В подтверждение этого свидетельствуют и последние данные о результатах исследования почв, опубликованные 23 августа в группе ВК Поселок Товарково.

Со ссылкой на ОНФ сообщается, что пробы почв, взятые с территорий, прилегающих к заводу, показали чудовищные превышения норм содержания в них нефтепродуктов – в диапазоне от 74 до 442 раз.

- Около предприятия были обнаружены массивные залежи горюче-смазочных материалов, - говорится в сообщении по ссылке выше. - Они скопились в результате сбросов с территории завода. Также там отмечено большое количество засохших деревьев. Руководству завода пришлось принимать меры по рекультивации почвы. Было высажено несколько десятков саженцев сосны. Но в ходе очередного рейда общественники нашли новые территории с явными признаками загрязнения. Они относятся к землям Гослесфонда. Сейчас устанавливается, имеется ли прямая зависимость между загрязнением и деятельностью завода.

Дополнение
После выхода этой заметки с нами связался директор завода Павел Устенко и пообещал в ближайшее время озвучить позицию предприятия по поводу загрязнения реки Шани. Как только она появится в распоряжении редакции мы его опубликуем.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Сергей ПЕТРОВ 
фото: стоп-кадр видео
Тэги: общество экологическая катастрофа шаня товарково полотняный завод
Еще новости из рубрики «Общество»

Страсти по Стоянию: власти Татарстана не хотят праздника 27.08.2019 14:27

От столовки к Центру здорового питания 27.08.2019 10:22

Птичку жалко: чиновники рассказали, куда сообщать о трупах животных 27.08.2019 08:35

Стала известна дата и место прощания с Изабеллой Лысцевой 26.08.2019 16:58

Развенчиваем 9 мифов о раковых заболеваниях 26.08.2019 15:21

Народные новости
206 0
Dima1980
743 6
nat21
2585 17
АктивныйГражданин

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 10 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 28 августа, 16:00
Приём экстрасенса Константина Гришина
Калуга
чт 29 августа, 08:30
Донорская акция «Поделись жизнью»
Калуга
сб 31 августа, 10:00
День города Калуги 2019. Полная афиша
Калуга
вс 01 сентября, 14:00
Благотворительный праздник "Завтра в школу"
Калуга
сб 07 сентября, 14:00
Цветочные мастер-классы на сентябрь
Калуга
пт 30 августа, 19:00
The BEATLES Party
Гостиные ряды
сб 31 августа, 16:00
Музыкальный фестиваль «Босфор»
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
вс 01 сентября, 14:00
ШКОЛА 21 ВЕКА
Торговый комплекс «21 век»

Для детей

пт 30 августа, 12:00
"Каникулы с музеем" расписание на лето
Калужский музей изобразительных искусств
вс 01 сентября, 12:00
Детские мастер-классы
Компот, кафе
вс 01 сентября, 14:00
День Знаний в кафе «Дело в соусе»
Дело в Соусе, кафе
вс 01 сентября, 17:00
Праздничная концертная программа «Учат в школе»
Филармония

Концерты

пт 30 августа, 18:00
Театрализованный концерт "Любимому городу посвящается"
Турынинский Культурно-досуговый центр
пт 06 сентября, 19:00
Карл Дженкинс "Реквием"
Дом музыки
вс 08 сентября, 19:00
«Король и шут» cover show
Мажор, бар
вт 10 сентября, 19:00
Всероссийский юношеский симфонический оркестр
Филармония

Кино

Angry Birds 2 в кино
UglyDolls. Куклы с характером
Король Лев
Эбигейл
Блоги компаний

Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

26 авг 2019 15:10
Новости компаний

РСХБ усилит поддержку малого бизнеса Калужской области

Калужский филиал повышает доступность банковских услуг на территории сельских поселений

Мобильный интернет МегаФона признан самым быстрым в независимом исследовании iPhones.ru

Популярность платформы «ВТБ Мои Инвестиции» выросла в 4 раза

Опросы
Уважаемые читатели, а какой вариант преобразования Окской железной дороги выбираете вы? 
 
Первый - дорога для машин
 551
Второй - зелёная зона
 452
Третий - и дорога, и зелёная зона
 577
У меня другой вариант, напишу в комментариях
 31
Всего проголосовало: 1611
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

Газэнергобанк 26 авг 2019 15:10

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Газэнергобанк - Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске

Газэнергобанк 29 июл 2019 11:00

Газэнергобанк - Как сэкономить, оплачивая услуги за вывоз мусора?

Газэнергобанк 24 июл 2019 17:14

Новости партнеров

Лайв-результаты чемпионата России по футболу

Как взять ипотеку на квартиру в Краснодаре

Новая в кредит или подержанная за наличку: как лучше купить Mazda СХ-5

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.