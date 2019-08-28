Экологический апокалипсис продолжается: Шаня побелела, рыба подохла

В среду, 28 августа, в группе ВК пгт. Полотняный завод появилось видео с берегов реки Шаня. Она побелела от неизвестных выбросов в районе впадения в неё реки Суходрев. В воде плавает дохлая рыба.
Судя по комментариям автора видео, оно снято в понедельник, 26 августа. Вероятной причиной очередной экологической катастрофы в Полотняном заводе скорее всего стала деятельность нефтеперерабатывающего завода ООО «Первый завод». Жители близлежащих посёлков постоянно жалуются то на выбросы в атмосферу, то в реку.
Мы послали запрос в природоохранную прокуратуру с просьбой прокомментировать информацию о загрязнении реки и о мерах, принятых к определению виновников.
Напомним, потолтнянозаводская и товарковская части Калужской земли с приходом нефтеперерабатывающего предприятия из благословенной превратилась в токсичную. В подтверждение этого свидетельствуют и последние данные о результатах исследования почв, опубликованные 23 августа в группе ВК Поселок Товарково.
Со ссылкой на ОНФ сообщается, что пробы почв, взятые с территорий, прилегающих к заводу, показали чудовищные превышения норм содержания в них нефтепродуктов – в диапазоне от 74 до 442 раз.
- Около предприятия были обнаружены массивные залежи горюче-смазочных материалов, - говорится в сообщении по ссылке выше. - Они скопились в результате сбросов с территории завода. Также там отмечено большое количество засохших деревьев. Руководству завода пришлось принимать меры по рекультивации почвы. Было высажено несколько десятков саженцев сосны. Но в ходе очередного рейда общественники нашли новые территории с явными признаками загрязнения. Они относятся к землям Гослесфонда. Сейчас устанавливается, имеется ли прямая зависимость между загрязнением и деятельностью завода.
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