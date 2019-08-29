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«Первый завод» непричастен к загрязнению Шани, земли, а с воздухом непонятно

29.08.2019 15:45 4 1098 Редакция
«Первый завод» непричастен к загрязнению Шани, земли, а с воздухом непонятно

Как мы уже писали, в понедельник, 26 августа, жители Полотняного завода зафиксировали выброс в Шаню веществ, из-за которых вода в реке побелела и подохла рыба. Видео с места ЧП нам прислали в среду, 29 августа. 

Высказывалось предположение, что, возможно, к этому причастно ООО «Первый завод», с которым в последние пару лет жители и этого поселка, и близлежащего Товаркова связывают ухудшение экологической обстановки в их населённых пунктах и прилегающих к заводу окрестностях.

Однако, в связи с тем, что выброс загрязняющих Шаню веществ произошел выше по течению реки, к этой экологической катастрофе упомянутый выше завод практически наверняка непричастен.

Официальных комментариев от природоохранной прокуратуры, куда мы направили запрос по этому поводу, также не поступало.

Помимо этого, руководство завода утверждает, что не соответствуют действительности и порочат предприятия данные, которые со ссылкой на официальные данные ОНФ были опубликованы в группе ВК «Поселок Товарково» и использовались в нашей публикации.

А именно: «около предприятия (прим. – ООО «Первый завод») обнаружены массивные залежи горюче-смазочных материалов. Они скопились в результате сброса с территории завода»

Также, по мнению руководства завода, не соответствует действительности и порочит их репутацию высказывание: «потолтнянозаводская и товарковская части Калужской земли с приходом нефтеперерабатывающего предприятия из благословенной превратилась в токсичную.»

Также руководство завода потребовало опубликовать текст опровержения. Хоть, по нашему глубокому убеждению, большая его часть к опровержению имеет мало отношения, а больше напоминает попытку бесплатно разместить новости своей компании на страницах коммерческого издания, мы решили пойти навстречу бизнесменам и выполнить их просьбу.

Хотя бы потому, что, пусть и по истечении более чем двух месяцев вместо положенных по закону двух недель, все-таки ответили на наш запрос о той вони, которую, жители Товаркова вынуждены были терпеть в начале июня.

Слава Богу, свою причастность к этому делу ООО «Первый завод» отрицать не стало (но и признавать, кстати, тоже) и сообщило о том, что проводит ряд мероприятий, которые позволяют снизить количество выбросов и улучшить экологическую обстановку.


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Автор
Редакция 
Тэги: общество экология
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