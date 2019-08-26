Взгляд со стороны: рязанец унизил калужских чиновников и похвалил троллейбусы

Во вторник, 27 августа, в соцсетях состоялось живое обсуждение статьи крупного новостного портала Рязанской области ya62.ru. В рамках редакционного проекта «Соседи» журналист провел два дня в Калуге и поделился с читателями своими впечатлениями в статье Соседи. Калуга: чудеса в прошлом Хоть статья была опубликована еще в июне, внимание на неё пользователи калужского сегмента Сети обратили только сейчас.

Начал автор публикации Александр Мойсеюк с того, что сравнил калужские троллейбусы и рязанские. Наши, оказывается, гораздо лучше – в них мох не растёт.

Рассказывая о парках и скверах, журналист иронично и жёстко прошёлся по калужским чиновникам, уличая их в полном отсутствии понимания того, как надо обустраивать общественные пространства.

- В целом, с общественными пространствами в городе плоховато, - пишет автор. - Большинство из них представляют собой плиточные поля с равномерно расставленными по ним урнами и лавочками. Причем именно лавочками – скамейки в Калугу не завезли. Хочется обратиться к местным чиновникам с вопросом: как вы считаете, удобно вот этим пожилым калужанам отдыхать на лавках без спинки? Долго они на них просидят? Вы сами пробовали посидеть на них дольше 10 минут?

- Вершиной благоустройства «по вкусу чиновника» в Калуге следует признать сквер у ЗАГСа, - продолжает наш коллега. - Только посмотрите на это чудо-юдо, издалека напоминающее кладбище (вблизи, кстати, тоже). Весь сквер состоит из выкрашенных белым ажурных оградок, таких же скамеечек, есть и свой «трон для фоток», ну и, конечно же, голубая мечта любого чиновника-благоустроителя – прудик с горбатым (ржавым) мостиком через него. Чудная милота!

- Единственное, ради чего стоит заглянуть в калужский Центральный парк, это смотровая площадка, с которой открывается замечательный вид на Оку и Правобережный район города, - вроде бы начинает хвалить журналист, но нет. - Жаль, что насладиться им можно только стоя. Поставить тут шезлонги, обустроить амфитеатр, сделать газон – не, не слышали. Только плитка и бетонный забор. Хотя сам парк очень чистый и ухоженный, видно, что за ним внимательно следят и, вполне возможно, даже им гордятся.

- Ничего хорошего не обнаруживается на главной пешеходной улице города – Театральной. Пустынная, темная, короткая и неживая (а я был на ней вечером перед выходными), она совсем не располагает к прогулкам, - на этом журналист временно ставит точку в деле унижения творений калужских чиновников и переходит к похвальбе.

Среди плюсов Калуги гость города отметил отсутствие пыли на улицах, чистоту, безбарьерную среду, сохранение исторического наследия, здание ЗАГСА, выглядящее по-столичному, планирование правобережных районов. При этом добавил и в эту бочку меда пару ложек дегтя, раскритиковав планировку Кошелева и Губернский парк. В общем, снова проехался по общественным пространствам.

- Если коротко, парк так себе, - говорит рязанец о Губернском парке на Правобережье. - Особенно это касается плиточного аэродрома на входе. Логическое объяснение такого количества плитки здесь найти сложно. На ум приходит только одно – у племянника мэра свой заводик по производству этого элемента благоустройства.

- А как вам эти жуткие, пересекающиеся под острыми углами дорожки? – продолжает бомбить создателей Губернского парка журналист. - Под какими стимуляторами надо находиться, чтобы здесь прогуливаться? К плюсам парка можно отнести ту его часть, где нет плитки. Дорожки из кирпичной крошки и фонари в лесу действительно очень хороши. Так что главное в этом чудо-парке – преодолеть аэродром, а дальше как-нибудь все устроится.

Но все же и в губернском парке обнаружился пример для подражания.

- Ну и самое главное поджидает нас уже на выходе из парка, а именно – редчайший пример правильного пересечения тротуара с проездом для автомобилей, - пишет журналист. - Обратите внимание, выложенная плиткой пешеходная дорожка не прерывается бордюром, а продолжается. В итоге не пешеход скачет вверх-вниз, а автомобилист заезжает на своеобразный лежачий полицейский. Таким простым и очевидным способом решаются сразу несколько задач: первое – создается безбарьерная среда, второе – происходит борьба с лужами, здесь вы точно не промочите себе ноги, третье – успокаивается трафик, водитель волей-неволей притормаживает перед такими пересечениями, а значит, шанс сбить пешехода уменьшается в разы. Дорогие чиновники, калужские, рязанские, тульские, любые, почему бы так не делать везде?

Подводя итог поездке, рязанец делает вывод, что хоть его ожидания оказались завышенными, но в Калуге жить все-таки приятнее, чем в Рязани.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Прав путешественник или просто придирается?