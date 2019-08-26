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Скончалась Изабелла Лысцева

26.08.2019 12:21 2 6821 Сергей ПЕТРОВ
Скончалась Изабелла Лысцева

Рано утром понедельника, 26 августа, в Калуге после тяжелой операции, проведённой 10 дней назад, скончалась известная тележурналистка Изабелла Лысцева, ведущая таких программ как «Время собирать камни», «Прогулки по русским усадьбам», «Обозрение культуры с Изабеллой Лысцевой».

Изабелла Вениаминовна родилась 2 июня 1946 года в Ташкенте, в семье военного лётчика. На калужском телевидении проработала более двух десятков лет. Она пришла на него в 1992 году и стояла у истоков создания ГТРК «Калуга».

Лысцевой было создано более тысячи программ и документальных фильмов о знаменитых калужанах, русских усадьбах, музыкальных фестивалях и истории нашего региона. Только на ГТРК «Калуга» их вышло около семи сотен.

Фильмы цикла «Время собирать камни» побеждали на международных фестивалях и выходили на федеральных каналах: ТВЦ, «Россия», «Культура».

В 2009 году Лысцева была удостоена звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». 22-кратный дипломант и призер Международных, Всероссийских журналистских конкурсов и телефестивалей.

Помимо этого, Изабелла Лысцева является автором свыше 60-ти историко-краеведческих статей, научных публикаций, а также книги «Париж изменчивый и вечный»

Выражаем свои соболезнования всем друзьям и близким Изабеллы Вениаминовны. О месте прощания с ней будет сообщено дополнительно.


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Автор
Сергей ПЕТРОВ 
Тэги: общество
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