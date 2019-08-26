Скончалась Изабелла Лысцева

Рано утром понедельника, 26 августа, в Калуге после тяжелой операции, проведённой 10 дней назад, скончалась известная тележурналистка Изабелла Лысцева, ведущая таких программ как «Время собирать камни», «Прогулки по русским усадьбам», «Обозрение культуры с Изабеллой Лысцевой».
Изабелла Вениаминовна родилась 2 июня 1946 года в Ташкенте, в семье военного лётчика. На калужском телевидении проработала более двух десятков лет. Она пришла на него в 1992 году и стояла у истоков создания ГТРК «Калуга».
Лысцевой было создано более тысячи программ и документальных фильмов о знаменитых калужанах, русских усадьбах, музыкальных фестивалях и истории нашего региона. Только на ГТРК «Калуга» их вышло около семи сотен.
Фильмы цикла «Время собирать камни» побеждали на международных фестивалях и выходили на федеральных каналах: ТВЦ, «Россия», «Культура».
В 2009 году Лысцева была удостоена звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». 22-кратный дипломант и призер Международных, Всероссийских журналистских конкурсов и телефестивалей.
Помимо этого, Изабелла Лысцева является автором свыше 60-ти историко-краеведческих статей, научных публикаций, а также книги «Париж изменчивый и вечный»
Выражаем свои соболезнования всем друзьям и близким Изабеллы Вениаминовны. О месте прощания с ней будет сообщено дополнительно.
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