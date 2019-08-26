«Специально для Мариночки-2»: певец сделал предложение

Обнинский влюблённый, прославившийся исполнением серенад «специально для Мариночки», решил не ограничиваться песнями и сделал девушке предложение.

Жители многоэтажки на ул. Ленина, 221, увидели из окна послание, выложенное цветами. И теперь они гадают, каков же был ответ девушки.

Фотография предложения вызвала бурное обсуждение в соцсетях.

- Чую, мужик дожмёт, - пишет Сёма Шеремета.

- А вдруг в доме несколько Марин, и они не знают кого именно позвали замуж, - предполагает Илья Косинский.

- Маринка, решай быстрей, а то у нас в стране одиноких дам больше чём кавалеров, уведут, не успеешь глазом моргнуть, - советует в соцсетях Татьяна Мартин.

- Во заморочился! Полайкал фотки в Инстаграмме и всё! – удивляется Алексей Селезнёв.

Уважаемые читатели, а какие романтичные поступки совершали вы? Расскажите в комментариях!