«Специально для Мариночки»: влюблённый исполнял серенады во дворе многоэтажки

Во вторник, 13 августа, в Обнинске во дворе на Ленина, 221 мужчина пел для своей возлюбленной серенады. Очевидцы сняли на видео, как влюблённый запел, объявив: «Исполняется впервые, специально для Мариночки». Видео опубликовали в группе «Чистый Обнинск».

При этом мужчина и его приятель играли на музыкальных инструментах. Как пишут пользователи соцсетей, за исполнителя серенад переживал весь двор, слышны были одобрительные выкрики жильцов дома. И даже начавшийся дождь не прогнал страстного поклонника.

- Мне, кажется, она оценила! Все оценили уже, - комментировала видео автор Дарья. – Бедолажка. Это уже седьмая композиция.

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