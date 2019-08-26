Развенчиваем 9 мифов о раковых заболеваниях

26.08.2019 15:21 1053

Серия подкастов Калужского областного клинического онкологического диспансера продолжается. Тема сегодня: «Мифы онкологии». Цель наших выпусков – вести актуальный и открытый диалог специалистов с населением, давать ответы на волнующие вопросы и повышать мотивацию к сохранению своего здоровья.

Итак, что будет, если вбить в поисковике «лечение рака перекисью водорода»? Глаза на лоб лезут. И улыбка на лице невольная. Но такие запросы и, тем более, ответы на них в Интернете - это совсем не смешно. Ведь есть те, кто верит в абсолютно нереальные вещи. И более того – практикует такое «лечение»… Даже сейчас, когда информация доступна, техническое оснащение медицинских центров - на высоком уровне, квалифицированная помощь предоставляется по единым стандартам всего развитого мира, мне часто приходится развеивать в сознании пациентов мифы об онкологии, о причинах появления и методах лечения злокачественных новообразований. Поговорим сегодня об основных из них.

Миф 1. Теория заговора. Официальная медицина делает все, чтобы не было известно об альтернативных методах лечения. А фармкомпании активно это поддерживают.

Поймите, как только какое-либо альтернативное лечение опухоли признается эффективным, оно сразу перестает быть альтернативным и начинает активно применяться врачами. Если официальная медицина не признает метод лечения чего-либо – значит, он просто неэффективен.

Единое лекарство от рака найти невозможно хотя бы потому, что рак — это общее название огромной группы заболеваний. Более того, один только рак молочной железы — это сотни разных болезней. Рак индивидуален, как индивидуален организм каждого отдельного человека, как отпечатки пальцев. Сегодняшний тренд в онкологии — так называемая прецизионная медицина, которая позволяет подбирать персональное лекарство или схему лечения для каждого пациента на основании определённых биомаркеров.

Миф 2. Перекись водорода и сода лечат рак.

Исследований, доказавших такую теорию, нет! Но есть исследования, которые опровергают это. Британские ученые проводили определенные исследования, где введение молекул перекиси водорода в сочетании с лучевой терапией может повышать чувствительность клеток к лучевой терапии.

Но это еще не доказывает, что перекись надо вводить внутривенно, как советуют горе-ученые.

Если опухоль замочить в формалине, то клетки погибнут, но никому же в голову не приходит пить формалин. Перекись водорода при приеме внутрь вызывает сильный химический ожог желудка.

Введение перекиси внутривенно вызывает разрушение клеток крови и воздушную эмболию.

Миф 3. Рак заразен.

Заражение раком невозможно, а вот заражение вирусами, способствующими развитию злокачественных новообразований – вполне.

В настоящее время известно несколько видов онкогенных вирусов, связь которых с раком доказана. Онкогенными вирусами можно считать как те, которые встраиваются в геном клетки человека, так и те, которые подавляют иммунную систему. Инфицированность онкогенным вирусом не приводит к развитию рака, но повышает вероятность его возникновения. Что именно становится толчком к неконтролируемому росту клеток, пораженных онкогенными вирусами, неизвестно.

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) повышает риск развития саркомы Капоши и рак шейки матки.

Некоторые типы вируса папилломы человека повышают риск развития рака шейки матки, полового члена, анального канала, ротоглотки.

Вирусы гепатита B и С повышают риск развития рака печени.

Вирус Эпштейна-Барр способствует развитию некоторых видов лимфом и рака носоглотки.

Бактерия Helicobacter pylori провоцирует развитие рака желудка.

Против некоторых онкогенных вирусов разработаны вакцины (против гепатита В, вируса папилломы человека, ведется активный поиск вакцины против ВИЧ), можно сказать, что они же предохраняют и от развития злокачественных новообразований.

В то же время ослабление иммунной системы может стать причиной развития любой формы рака, и вирусные инфекции, ослабляющие иммунитет, косвенно являются тому причиной.

И еще: опыты подтверждают безопасность общения с раковыми больными.

Миф 4. Тот или иной продукт снижает или повышает риск заболевания.

Очень часто в СМИ можно встретить кричащие заголовки типа: «Нашли новый способ борьбы с раком. Каждый день съедайте по два помидора» или «Кофе снижает риск заболеть раком». И тут же «Кофе повышает риск заболеть раком» и так далее.

К таким утверждениям стоит относиться скептически. Тем не менее питание и образ в жизни в целом, конечно же, влияют на риск развития онкологических заболеваний. Есть доказанные исследования, такие как, например, о вреде курения и алкоголя, которые значительно повышают риск заболеть. И есть определенные рекомендации, которых нужно придерживаться в рамках профилактики онкологических (и не только) заболеваний. В целом можно сказать, что это обычный ЗОЖ и грамотный подход к питанию. Например, стоит меньше есть красного мяса и переработанных мясных продуктов; есть больше овощей и фруктов; в целом употреблять разумное количество калорий, не позволяя развиваться ожирению. Не курить. Не злоупотреблять алкоголем.

Миф 5. Или не совсем миф? Рак – это наследственное.

Нельзя сказать, что любой рак передается по наследству и если кто-то из родственников болел, это заболевание наследуют его дети. Но есть риск унаследовать мутацию, которая повышает риск онкологического заболевания.

Есть определенные факторы, на которые нужно обратить внимание и обратиться к генетику:

если у кого-то из кровных родственников моложе 50 лет обнаружили онкозаболевание,

если у нескольких кровных родственников по одной линии (например, матери) наблюдается онкологическое заболевание,

если в семье у кровных родственников первой линии есть несколько видов онкологических заболеваний,

если у кровных родственников первой линии есть онкозаболевания, не связанные с факторами риска: рак молочной железы у мужчины или рак легкого у некурящего.

Миф 6. Стресс вызывает рак.

Прямых доказательств того, что стресс связан с возникновением рака, нет. Тем не менее, очень часто люди, подверженные депрессиям, склонны к поведению, которое может повысит риск развития онкозаболевания. Например, злоупотреблять алкоголем, курить и переедать.

Но на благополучный исход лечения психологическое состояние и мотивация действительно влияют. Неправильно мотивированный человек принимает неконструктивные решения относительно своего лечебного плана.

Миф 7. Рак – неизлечимое заболевание.

На самом деле многие формы рака хорошо поддаются лечению, но лечение должно быть начато как можно раньше. За последние 20 лет произошел очень большой прогресс в лечении многих форм рака.

Злокачественные опухоли — это преимущественно хронические заболевания. Они могут находиться с человеком длительное время, но не всегда становиться решающим фактором смерти. На сегодняшний день большинство опухолей, которое мы можем обнаружить на ранних стадиях, излечимы.

К сожалению, существуют определенные стадии заболевания и резистентные формы рака, которые до сих пор не поддаются лечению во всем мире.

Миф 8. Вылеченный рак обязательно вернется.

Статистика говорит об обратном. Но надо постоянно наблюдаться у онколога. Рак – хроническое заболевание, и, к сожалению, никто не застрахован от рецидива.

Но мы можем точно сказать, что если опухоль была обнаружена и вылечена на ранней стадии, то риск рецидива минимальный, не более 1-2%.

Миф 9. Сотовый телефон повышает риск заболеть раком.

Те виды излучения, с которыми мы сегодня сталкиваемся в жизни: от телевизоров, роутеров, мобильных устройств — это волны, которые не несут высокой энергии и не могут разрушать химические связи, поэтому не могут приводить ни к каким мутациям.

Без них появление опухолевых клеток невозможно. Ни телефон, ни другие гаджеты не способны вызвать у человека какие-либо опухолевые заболевания.

НУЖНО ЗНАТЬ:

Современная медицина утверждает, что рак - полиэтиологическое заболевание, которое имеет множество причин и предрасполагающих факторов, но один механизм развития.

заболевание, которое имеет множество причин и предрасполагающих факторов, но один механизм развития. Информация не способна вызвать рак. Но информацию в Интернете надо грамотно фильтровать.

Необходимо грамотно подходить к заботе о своем здоровье – проходить скрининги, ежегодные обследования на общее состояние здоровья, чтобы снизить риск возникновения заболевания или обнаружить его на ранней стадии, когда прогноз более благоприятный. Это естественная забота о своем здоровье.

Необходимо вести здоровый образ жизни - отказаться от вредной и нездоровой пищи, бросить курить, Люди, имеющие хронические заболевания, должны особенно тщательно следить за здоровьем.

Важно, чтобы человек мог принимать взвешенные решения о своем здоровье, руководствуясь своим разумом, а не эмоциями. Тогда он сможет адекватно воспринимать информацию о рисках онкологических заболеваний, продумывать план скрининга и не бояться неизвестности.

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