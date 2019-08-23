Сухо и тепло: на выходных в Калуге будет комфортно

Календарное лето доживает свои последние деньки и такое ощущение, что мать-природа решила потешить калужан напоследок теплом.
В ближайшие выходные, 24-25 августа, в Калуге ожидается умеренно тёплая погода. И если в ночь на субботу термометры покажут до +12, то к полудню разогреет уже до +20, а днем до +22 градусов тепла.
Ожидается солнышко, без облаков.
В воскресенье в Калуге прогнозируется практически такая же погода, без изменений. Только в понедельник небо может заволочь тучами, хотя и не похолодает. По крайней мере, пока что синоптики говорят так.
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