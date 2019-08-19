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Артамонов поручил самим заняться питанием школьников

19.08.2019 15:40 4 245 Елена Французова
Артамонов поручил самим заняться питанием школьников

В понедельник, 19 августа, на заседании правительства Калужской области глава региона поинтересовался, какая питающая организация будет кормить калужских школьников в 2019 году.

- Что касается питания школьников, провели аукцион? – спросил Анатолий АРТАМОНОВ.

- Безусловно. По Калуге торги прошли, все нормально, по всем трём лотам победителем стала одна организация, - ответил региональный министр образования и науки Александр АНИКЕЕВ.

- Та же самая или другая какая-то? – спросил губернатор.

- Другая организация, снижение по лотам было незначительно, по-моему, 5%, - ответил Аникеев.

Интересно, что министр говорит о другой компании, но при этом ее название совпадает с названием той фирмы, которая занималась питанием в прошлом году.

- Почему мы никак не можем создать такую компанию, которая побеждала бы ульяновские и другие какие-то компании? Наши кто-то выходил? – поинтересовался губернатор.

Министр конкурентной политики Калужской области Николай ВЛАДИМИРОВ пояснил, что местным компаниям не хватает опыта работы.

- Городской управе сразу задача, чтобы как мухи на мед не слетались, обеспечить соответствующий контроль, - рассуждал Артамонов. - Вообще надо с бизнесом поработать, чтобы у нас появились 2-3 компании в области, которые в состоянии участвовать в этой работе... Может, какие-то преференции сделать по покупке оборудования, какие-то льготные условия по налогообложению, чтоб интерес вызвать у компаний, которые потенциально вышли на рынок. Надо себя не уважать, чтобы из года в год тащить из разных мест этих исполнителей. Дети-то наши, они страдают в итоге от этого.

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Автор
Елена Французова 
Тэги: общество
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