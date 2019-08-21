Музею бумаги в Полотняном Заводе исполняется 1 год

Истоком бумажной истории не только в Калужской области, но и, отчасти, во всей России является производство в поселке Полотняный Завод – «Полотняно-Заводская бумажная мануфактура». Предприятие, которому в прошлом году исполнилось 300 лет. Это самый старый действующий бумажный комплекс на территории России.
Для сохранения истории бумажного производства России ООО УК «ОБФ» (генеральный директор Д.А. Дулькин) и ООО «ПЗБМ» (генеральный директор В.Г. Миронова) разместили в старинных стенах бумажной мануфактуры Гончаровых музей бумаги «Бузеон». Это первый музей бумаги в России.
Схожие музейные комплексы сегодня действуют в пригороде Барселоны, в итальянском городке Фабриано к югу от Римини и ряде других городов Европы.
Интересная экспозиция в интерьерах старинной бумажной фабрики, интерактивные экспонаты, виртуальная экскурсия по цехам бумажной мануфактуры, воссозданный класс советской школы и многое другое привлекают в Бузеон посетителей со всей России.
Детям особенно нравятся лёгкие мастер-классы по отливу бумажного листа, сборке школьной тетради. А с каким аппетитом посетители музея пробуют съедобную бумагу.
24 августа 2019 года Бузеон отмечает 1 год со дня открытия!
С 12-00 по 16-00 в залах музея будет представлена праздничная программа:
Вход для детей школьного возраста – бесплатный!
Загляните к нам накануне 1 сентября.
Таких школьных тетрадей, которые мы делаем на мануфактуре и предлагаем в музее не сыскать и в Париже!
Адрес: Калужская область, Дзержинский район, пос. Полотняный Завод, ул. Трудовая, д. 2, тел.: 8-910-910-97-98
Публикуем подробную афишу мероприятия:
Давайте отдыхать и учиться весело!
Ждём Вас!
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