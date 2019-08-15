Заблудившихся грибников предложили наказывать

В этом году спасателям и волонтёрам частенько приходится вызволять из леса заблудившихся грибников.
Главе администрации Боровского района Николаю КАЛИНИЧЕВУ рассказали, что две женщины из деревни Ивановское решили сходить за грибами в семь часов вечера, после наступления сумерек они не смогли найти дорогу обратно. На розыски заблудившихся грибников ушло практически полночи.
- Честно сказать, не могу даже представить, о чем думают люди в такие моменты, - цитирует возмутившегося Калиничева газета «Неделя Боровского района». - Такое легкомыслие может дорого обойтись как самим грибникам, так и сторонним людям, ведь на поиски оттягиваются внушительные силы, и в случае возникновения чрезвычайной ситуации эти сотрудники могут срочно потребоваться в другом месте. Нужно рассмотреть варианты выйти с законотворческой инициативой, продумать возможность какого-то наказания для таких грибников.
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