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Заблудившихся грибников предложили наказывать

15.08.2019 15:07 10 1138 Елена Французова
Заблудившихся грибников предложили наказывать

В этом году спасателям и волонтёрам частенько приходится вызволять из леса заблудившихся грибников.

Главе администрации Боровского района Николаю КАЛИНИЧЕВУ рассказали, что две женщины из деревни Ивановское решили сходить за грибами в семь часов вечера, после наступления сумерек они не смогли найти дорогу обратно. На розыски заблудившихся грибников ушло практически полночи.

- Честно сказать, не могу даже представить, о чем думают люди в такие моменты, - цитирует возмутившегося Калиничева газета «Неделя Боровского района». - Такое легкомыслие может дорого обойтись как самим грибникам, так и сторонним людям, ведь на поиски оттягиваются внушительные силы, и в случае возникновения чрезвычайной ситуации эти сотрудники могут срочно потребоваться в другом месте. Нужно рассмотреть варианты выйти с законотворческой инициативой, продумать возможность какого-то наказания для таких грибников.

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Автор
Елена Французова 
Тэги: общество
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