Радио и ТВ отключат на два дня

Во вторник и среду, 27-28 августа, в Калуге ожидается отключение эфирного телевидения и радиовещания. Это связано с работами по обследованию металлоконструкций и фундамента антенно-мачтового сооружения радиотелевизионной передающей станции, сообщает 14 августа городская управа.

Будут отключены передающие средства, транслирующие телевизионные и радиопрограммы:

Пакет программ 1-го мультиплекса (46 ТВК);

Пакет программ 2-го мультиплекса (44 ТВК);

ТК «Россия 1» (9 ТВК);

ТК «Культура» (12 ТВК);

ТК «Первый канал» (4 ТВК);

ТК «НТВ» (32 ТВК);

ТК «ТВ-Центр» (49 ТВК);

ТК «Петербург 5 Канал» (37 ТВК);

РВ «Маяк» (98,7 МГц);

РВ «Радио России» (104,3 МГц);

РВ «Вести FM» - (107,1) МГц;

ТК «Ника ТВ» (21 ТВК);

ТК «СТС» (34 ТВК);

ТК «РЕН ТВ» (47 ТВК);

РВ «эМ-Си Радио» (71,72 МГц);

РВ «Ретро FM» (73,25 МГц);

РВ «Дорожное Радио» (101,6 МГц);

РВ «Европа Плюс» (102,6 МГц);

РВ «Ника FM» (103,1 МГц);

РВ «Серебряная ладья Калуга» (106,6 МГц);

РВ «МИР» (96.3 МГц);

ТК «Звезда» (51 ТВК);

ТК «Ю-ТВ» (39 ТВК);

РВ «Серебряный дождь» (106,1 МГц);

РВ «Радио 40» (105,1 МГц);

РВ «Авто-Радио» (101,1 МГц);

РВ «Радио Восток» (98,3 МГц);

РВ «Новое радио» (107.6 МГц);

РВ «Love Radio» (100,6 МГц).

Отключение планируется, при благоприятных погодных условиях, с 9:00 до 14:00.

Уважаемые читатели, а какое ТВ вы смотрите и какие радиостанции слушаете? Пишите в комментариях!