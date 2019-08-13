Лабиринт строят в калужском парке

В калужском парке культуры и отдыха рабочие начали собирать лабиринт. Днём во вторник, 12 августа, уже был готов каркас конструкции, начался монтаж стен.

Лабиринт установят ко Дню города в качестве подарка для маленьких калужан. Его украсят в едином стиле, разработанном к предстоящему 31 августа празднику.

Уважаемые читатели, а как развлечений в Калуге не хватает лично вам? Пишите в комментариях!