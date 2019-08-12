Чиновник минздрава: «Дети, которых мы выхаживаем, в Европе считаются нежизнеспособными»

В понедельник, 12 августа, на заседании правительства заместитель регионального министра здравоохранения Илья СОВАКОВ рассказал о развитии детского здравоохранения.
На создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в этом году предусмотрено более 81 миллиона рублей. Кроме того, из областного бюджета было выделено 17,7 млн. рублей на реконструкцию детской городской больницы на улице Молодежной и 15,6 млн. рублей - на подготовку проектно-сметной документации по реконструкции Калужской областной клинической детской больницы.
Соваков сообщил, что смертность детей до года в регионе снизилась в этом году до 3,8 случая на 1000 родившихся. При этом минздрав поставил цель к 2024 году снизить младенческую смертности до 3,7 на 1000 малышей, родившихся живыми.
- Что касается показателей смертности, понятно, что на уровне Российской Федерации мы неплохо выглядим. А есть ли у вас информация по поводу показателей европейский стран? - поинтересовался заместитель губернатора Дмитрий ДЕНИСОВ.
- Учитывая, что по критериям живорождаемости у нас установлены самые жёсткие требования выхаживания детей с экстремально низкой массой тела, те дети, которых мы выхаживаем, в Европе ещё считаются нежизнеспособными, - ответил Соваков.
Он подчеркнул, что сравнивать показатели нашего региона с европейскими – не корректно.
Смертность детей до 4 лет составляет 4,6, до 17 лет – 17,7 на 1000.
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