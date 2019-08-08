Мемориальную доску в честь Александра Унтилова разместят в Калуге

На фасаде дома №74 по улице Ленина в Калуге разместят мемориальную доску в честь почётного гражданина Калуги Александра Яковлевича УНТИЛОВА. Об этом стало известно в среду, 7 августа, на заседании городской думы.

Как мы уже рассказывали, ветеран скончался в марте на сотом году жизни. До векового юбилея он не дожил всего полтора месяца.

Александр Яковлевич воевал на фронтах Великой Отечественной войны с 1941 года, участвовал в боях на калужской земле, сражался под Курском, в Белоруссии и Прибалтике, участвовал в войне с Японией.