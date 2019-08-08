Мемориальную доску в честь Александра Унтилова разместят в Калуге

На фасаде дома №74 по улице Ленина в Калуге разместят мемориальную доску в честь почётного гражданина Калуги Александра Яковлевича УНТИЛОВА. Об этом стало известно в среду, 7 августа, на заседании городской думы.
Как мы уже рассказывали, ветеран скончался в марте на сотом году жизни. До векового юбилея он не дожил всего полтора месяца.
Александр Яковлевич воевал на фронтах Великой Отечественной войны с 1941 года, участвовал в боях на калужской земле, сражался под Курском, в Белоруссии и Прибалтике, участвовал в войне с Японией.
|
Как девочка с синдромом Дауна мечтает стать моделью 06.08.2019 21:35
Обзор недели: новая песня и медаль имени Циолковского 06.08.2019 21:30
В Калуге наконец-то откроют «Памятник потерянному времени» 06.08.2019 10:39
В Доме Билибиных восстановили снесённый этаж 06.08.2019 10:09
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: