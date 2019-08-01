Фоторепортаж с «Архстояния-2019»: зарождение «Угруана» и убитая дорога

01.08.2019 16:45 291 Автор: Андрей Шаронов. Фото автора.

На минувших выходных в калужском Никола-Ленивце прошёл очередной фестиваль «Архстояние».

Единственный новый объект – 27-метровую скульптуру «Угруан» – показали на нём в незаконченном виде. Он пока ещё создается, в том числе и силами участников фестиваля, и будет готов примерно через полгода.

- Очень хотелось бы, чтобы получилась вещь, которая впишется в природу, - говорит организатор фестиваля Николай Полисский. - Она очень сложна, в ней много деталей, много цвета. Под воздействием то солнечных лучей, то снега, то тумана, то дождя объект должен постоянно меняться. Я надеюсь, что скульптура будет неповторима в каждый момент.

Таким должен стать арт-объект. Фото пресс-службы Никола-Ленивца.

Николай Полисский.

Участников из Калуги в этот раз было не очень много. Билет стоимостью 4000 рублей, плата за бензин, плата за парковку, плата за место под палатку – эти и другие факторы отпугнули потенциальных гостей. Кроме того, нельзя не вспомнить дорогу в Николо-Ленивец, которую не ремонтировали уже лет 10. В расходы на отдых нужно включать и плату за ремонт подвески авто.

В субботу гости малыми группами перемещались между инсталляциями и представлениями. Эффекта массовости, как в былые времена, уже, к сожалению, не было. Нет очереди из машин на обочине, нет эффекта именно фестиваля. Первой ночью могло еще показаться, что все поправимо и что зрители и гости приедут, но чудо не случилось.

Ниже - наш небольшой фоторепортаж с фестиваля.

Уважаемые читатели, а вы бывали в Никола-Ленивце? Поделитесь впечатлениями в комментариях!