«Кота учёного» установили на новом месте

Как мы уже рассказывали, на прошлой неделе «Кота учёного» выселили из-под дуба на «шарике». А в понедельник, 29 июля, скульптуру установили у входа в здание университета на перекрёстке улиц Тульской и Степана Разина.
До недавнего времени бронзовая фигура находилась под дубом возле памятника 600-летию Калуги. Кот «обитал» там с августа 2013 года. Скульптура стала подарком калужанам ко Дню города.
О переезде «Кота учёного» к зданию университета стало известно в начале июля на пресс-конференции городского головы Дмитрия РАЗУМОВСКОГО.
- Идея перемещения скульптуры прозвучала на встрече Дмитрия Олеговича с руководством КГУ, - прокомментировал нам первый заместитель градоначальника Алексей ВОЛКОВ.
- Идея в том, чтобы скульптуру было видно большему количеству калужан – это первое, - пояснил на пресс-конференции городской голова. – Там (возле КГУ. – Прим. ред.) место такое, более проходное. Сейчас кота видит меньшее количество жителей. Я, например, его ни разу не видел. Второе – учёный кот, здесь же университет – по тематике, вроде как, совпадает. В этом идея. Если в этом нет смысла, давайте не будем переносить. Если эта тема действительно беспокоит, давайте посоветуемся.
Посоветоваться городские власти решили путём голосования на портале «Активный калужанин». Опрос запустили 3 июля. Около 60% проголосовавших там высказались за перенос. И скульптуру уже перенесли, хотя голосование должно завершиться только 3 августа, то есть существует вероятность, пусть даже теоретическая, что результаты голосования могут измениться.
- Значит переедет обратно. И будет долго скитаться по городу, - сказал по этому поводу Алексей Волков.
В голосовании на нашем сайте, после списывания всех накруток, 49% высказались за то, чтобы оставить кота под дубом.
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