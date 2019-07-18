«Кота учёного» выселили из-под дуба на «шарике»

На этой неделе на перекрёстке улиц Степана Разина и Тульской, рядом с новым корпусом КГУ им. К.Э. Циолковского, появился небольшой круглый постамент. Он предназначен для скульптуры «Кот учёный». Её переезд ожидается на следующей неделе. До недавнего времени бронзовая фигура находилась под дубом возле памятника 600-летию Калуги. Кот «обитал» здесь с августа 2013 года. Скульптура стала подарком калужанам ко Дню города.

О переезде «Кота учёного» к зданию университета стало известно в начале июля на пресс-конференции городского головы Дмитрия РАЗУМОВСКОГО.

- Идея перемещения скульптуры прозвучала на встрече Дмитрия Олеговича с руководством КГУ, - прокомментировал нам первый заместитель градоначальника Алексей ВОЛКОВ.

18 июля. Кота уже нет.

- Идея в том, чтобы скульптуру было видно большему количеству калужан – это первое, - пояснил на пресс-конференции городской голова. – Там (возле КГУ. – Прим. ред.) место такое, более проходное. Сейчас кота видит меньшее количество жителей. Я, например, его ни разу не видел. Второе – учёный кот, здесь же университет – по тематике, вроде как, совпадает. В этом идея. Если в этом нет смысла, давайте не будем переносить. Если эта тема действительно беспокоит, давайте посоветуемся.

Посоветоваться городские власти решили путём голосования на портале «Активный калужанин». Опрос запустили 3 июля.

- В итоге за перенос – 60,42% проголосовавших, 39,58% - за то, чтобы оставить кота на прежнем месте, - сообщил Алексей Волков.

Как нам удалось выяснить, в опросе поучаствовали на данный момент 144 человека. За перенос скульптуры высказались 87 участников голосования, против – 57.

Новый постамент на Степана Разина.

Впрочем, по факту опрос оказался лишь формальностью, поскольку решение о переносе скульптуры было принято заранее. Побывав сегодня у памятника 600-летию Калуги, мы обнаружили, что бронзового кота под дубом уже нет. Это при том, что опрос должен закрыться только 3 августа; то есть вероятность, пусть даже теоретическая, что результаты голосования могут измениться, существует.

- Значит переедет обратно. И будет долго скитаться по городу, - сказал по этому поводу Алексей Волков.