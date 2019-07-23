Обзор недели: глобальное потепление и метаморфозы в Сухиничах

23.07.2019 21:30 752

В среду, 24 июля, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.

Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели».

Личный взгляд

Что запомнилось на прошлой неделе Марине НЕРСЕСЯН, корреспонденту телерадиокомпании «Ника-ТВ».

— С удивлением узнала из выпусков новостей, что прошедший июнь был самым жарким за всю историю наблюдений. Средняя температура на планете оказалась выше всего на одну десятую градуса, но, по данным ООН, это привело к рекордному сокращению площади ледников. А в Европе температура превысила норму на 10 градусов. Да и у нас, как все мы помним, июнь выдался на редкость тёплым. Зато июль в плане тепла очень разочаровал.

— Побывала в гостях у своей мамы в Сухиничах. Она живёт на окраине, на Узловых, там со времён моего детства, к сожалению, почти ничего не изменилось. Зато в центре совсем другая картина: Сухиничи преобразились. Везде красота, чистота, порядок. Обновлённые фасады домов, везде цветы, всё благоустроено. Прекрасный новый ДК, появилось много детских площадок. И ещё — в моих захолустных когда-то Сухиничах есть прекрасный новый спорткомплекс и бассейн. Очень здорово!

— Сходила с подругами на концерт академического ансамбля танца Калужской филармонии. Он появился не так давно, но танцоры уже подготовили целую программу под названием «По земле Калужской». Мне очень понравилось! Всё чётко, профессионально, но при этом от души и с огоньком. Прекрасные костюмы, интересные постановки народных танцев… Я отбила себе ладони, пока хлопала. Спасибо участникам и руководителям нового коллектива!

А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!

Даты недели

26 июля. 235 лет назад в деревне Гриденка Медынского уезда Калужского наместничества родился Аполлинарий Петрович Бутенев (26. (16).07.1784–30(18).04.1866). Российский дипломат, член Государственного совета, участник Отечественной войны 1812 г. и Русско-турецкой войны 1828–1829 гг.



235 лет назад в деревне Гриденка Медынского уезда Калужского наместничества родился Аполлинарий Петрович Бутенев (26. (16).07.1784–30(18).04.1866). Российский дипломат, член Государственного совета, участник Отечественной войны 1812 г. и Русско-турецкой войны 1828–1829 гг. 27 июля. 235 лет назад в селе Верхняя Маза Симбирской губернии в дворянской семье родился Денис Васильевич Давыдов (27(16).07.1784–4.05(22.04).1839). Русский поэт, мемуарист, военный деятель, герой Отечественной войны 1812 года. Партизанский отряд Давыдова действовал и на Калужской земле ­(Медынь, Калуга, Юхнов, Азарово, Шанский ­Завод). В 1812 году «главной квартирой» генерал-лейтенанта Давыдова стал город Юхнов.



235 лет назад в селе Верхняя Маза Симбирской губернии в дворянской семье родился Денис Васильевич Давыдов (27(16).07.1784–4.05(22.04).1839). Русский поэт, мемуарист, военный деятель, герой Отечественной войны 1812 года. Партизанский отряд Давыдова действовал и на Калужской земле ­(Медынь, Калуга, Юхнов, Азарово, Шанский ­Завод). В 1812 году «главной квартирой» генерал-лейтенанта Давыдова стал город Юхнов. 27 июля. 680 лет назад (1339) был убит Козельский князь Андрей Мстиславич племянником своим Василием Пантелеевичем.



680 лет назад (1339) был убит Козельский князь Андрей Мстиславич племянником своим Василием Пантелеевичем. 27 июля. 10 лет назад (2009) открыта стела в память о французских лётчиках эскадрильи «Нормандия-Неман» недалеко от посёлка Полотняный Завод, близ бывшей деревни Муковнино. Во время Великой Отечественной войны здесь располагался прифронтовой аэродром. Эскадрилья прошла путь от Калуги до Кёнигсберга.

По материалам Областной библиотеки им. В.Г. Белинского.

А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!