Обзор недели: глобальное потепление и метаморфозы в Сухиничах

В среду, 24 июля, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.
Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели».
Личный взгляд
Что запомнилось на прошлой неделе Марине НЕРСЕСЯН, корреспонденту телерадиокомпании «Ника-ТВ».
— С удивлением узнала из выпусков новостей, что прошедший июнь был самым жарким за всю историю наблюдений. Средняя температура на планете оказалась выше всего на одну десятую градуса, но, по данным ООН, это привело к рекордному сокращению площади ледников. А в Европе температура превысила норму на 10 градусов. Да и у нас, как все мы помним, июнь выдался на редкость тёплым. Зато июль в плане тепла очень разочаровал.
— Побывала в гостях у своей мамы в Сухиничах. Она живёт на окраине, на Узловых, там со времён моего детства, к сожалению, почти ничего не изменилось. Зато в центре совсем другая картина: Сухиничи преобразились. Везде красота, чистота, порядок. Обновлённые фасады домов, везде цветы, всё благоустроено. Прекрасный новый ДК, появилось много детских площадок. И ещё — в моих захолустных когда-то Сухиничах есть прекрасный новый спорткомплекс и бассейн. Очень здорово!
— Сходила с подругами на концерт академического ансамбля танца Калужской филармонии. Он появился не так давно, но танцоры уже подготовили целую программу под названием «По земле Калужской». Мне очень понравилось! Всё чётко, профессионально, но при этом от души и с огоньком. Прекрасные костюмы, интересные постановки народных танцев… Я отбила себе ладони, пока хлопала. Спасибо участникам и руководителям нового коллектива!
А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!
Даты недели
По материалам Областной библиотеки им. В.Г. Белинского.
А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!
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Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
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