Пропавшую женщину нашли живой

Как мы уже рассказывали, в минувшую субботу в городе Ермолино Боровского района пропала 78-летняя женщина. Бабушка просто вышла из дома на улицу и не вернулась. Об этом сообщали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
Во вторник, 23 июля, стало известно, что женщина нашлась. Её жизни ничего не угрожает, сообщают волонтёры «Лиза Алерт». Информация о том, где она находилась, не раскрывается.
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