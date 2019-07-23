Пропавшую женщину нашли живой

Как мы уже рассказывали, в минувшую субботу в городе Ермолино Боровского района пропала 78-летняя женщина. Бабушка просто вышла из дома на улицу и не вернулась. Об этом сообщали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Во вторник, 23 июля, стало известно, что женщина нашлась. Её жизни ничего не угрожает, сообщают волонтёры «Лиза Алерт». Информация о том, где она находилась, не раскрывается.