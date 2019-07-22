Томаты любят бражничать

Вячеслав ГОЛУБОВСКИЙ знает, как вырастить вкусные и полезные растения.

В прошлом номере мы рассказывали о Галине ГОЛУБОВСКОЙ, которая выращивает редкостные цветы. Не менее интересными растениями занимается её супруг. Если для Галины Пантелеевны главный критерий при выборе зелёного питомца — красота, то для Вячеслава Ивановича — польза.

Садовод с младых ногтей

— Огородом я начал заниматься ещё в детстве, во время вой­ны, — вспоминает садовод. — 1943 год. Отец на фронте. Мне 5 лет. Живём с мамой у Каменного моста. В доме ютятся 4 семьи, у каждой — по небольшому клочку земли. И вдруг мама мне говорит: «Вот тебе грядка. Ухаживай». С этого времени у меня началась любовь к томатам. Со школы приходил, матери ещё нет, первым делом бежал на свою грядку. Сначала, конечно, мама рассаду выращивала, а потом я стал сам. А на Яченке мы картошку сажали. Когда женился, с суп­ругой приобрели дачу. За эти годы чего только на своём участке не выращивал: момордику, арбузы и дыни, огурдыни и кавбузы, огромное число тыквенных. 15 лет занимался лекарственными растениями. Целая грядка была отведена под лапчатку белую из киевского ботанического сада. Это очень полезное растение, щитовидку лечит. Настали 90-е. Есть нечего. Пришлось от лекарственных растений отказаться, овощи выращивать. Сейчас вижу объявления, что садоводы ищут и не могут найти то или иное лекарственное растение. А в моём саду оно было.

Каша предков

Вячеславу Ивановичу 81 год. Но он продолжает ставить эксперименты на участке, выращивать новые растения.

— Прочитал статью в каком-­то журнале о том, что женщина возмущалась, почему у нас нут не выращивают. Нут — бараний горох. Обычно растёт на юге. Мы пробовали делать закуску с нутом — очень сытная. Он достаточно дорогой — до 200 руб­лей за кг. Я решил попробовать его вырастить. Посадил. Погода в июне была как раз для него — жарко.

Так растёт бараний горох.

Грядка с полбой.

Сейчас нут зеленеет на грядке. Садовод с гордостью показывает завязавшиеся короткие стручки светло-­зелёного цвета, покрытые крохотными волосками. Когда нут поспеет, стручки приобретут жёлтый цвет и станут жёсткими. Те, кто поднаторел в выращивании бараньего гороха, умудряются определить спелость нута по звуку, который раздаётся, если потрясти стручок.

Ещё одна новинка этого дачного сезона — пшеница полба.

— Из полбы получается вкусная каша. Молодёжь с неё штырит. А ещё она очень полезная. Из полбы также и муку делают. Мы с супругой зимой решили отказаться от хлеба — от него поправляются. Сами делаем лепёшки из различной муки, в том числе и из полбы. И я решил попробовать в этом году посадить зерно. Растёт хорошо. Правда, ветры его завалили, пришлось подвязать. Сейчас оно уже начало зреть.

Выращивает Вячеслав Иванович и много пряных трав, так как любит готовить. Среди них есть лимонный базилик, фенхель и орегано.

— Зимой занимаюсь кулинарией. Во многие блюда добавляют греческий орегано. Я его и посадил. По весне орегано развивался туго, это же южное растение. А в июне было тепло, хорошо пошёл в рост.

«Компот» для малины

— Я всему учился сам: сажать, прививать. Вот слива «злато скифов» не плодоносила. Привил другой сорт для опыления. И теперь у нас каждый год сочные медовые плоды, чем-­то напоминающие абрикос. А здесь растёт грецкий орех из Киргизии. Есть и фундук. Жимолость нескольких сортов, голубика. Честно говоря, выращивать голубику не хотел. Но не смог отказать подруге семьи. Двухлетний куст уже с ягодами. Когда я прочитал, как за ней ухаживать, то за голову схватился. Всю землю надо вынимать и засыпать вместо неё кислый торф. Уж очень она любит кислую почву. Каждому растению ведь нужен свой уход. Малине в первую очередь нужны солнце и хорошая кормёжка — «компот».Это свежий навоз, разведённый водой.

Голубика — сложное в уходе растение.

Растёт на участке несколько кустов гуми. Растения усыпаны небольшими рубиновыми ягодами. Говорят, что в Россию гуми завезли японцы ещё до Второй мировой вой­ны. Кустарник достаточно распространён на Сахалине. В нашей полосе встречается редко. Хотя ягоды очень вкусные и полезные. Их употребляют как в свежем виде, так и сушат, делают варенье и компоты.

— Никакого особенного ухода кустарник не требует. Но первые годы его нужно прикрывать, молодой он обмерзает. Гуми сильно разрастается, кусты периодически необходимо вырезать.

Полностью отказаться от лекарственных растений садовод не смог, поэтому на участке растёт айва японская, шиповник, девясил.

— Девясил — девять сил, пишут, что кто его пьёт, до 100 лет живёт. Корень настаивают при простуде, чтобы мокрота отходила, — показывает полезное растение Вячеслав Голубовский.

Но с большим трепетом он относится к томатам. Этим растениям уделяется максимальное внимание. Семена садовод выписывает со всех концов света.

— Разве только в Австралии ещё не заказывал, — говорит он.

До морозов

— Утром с ними здороваюсь: «Ну что, ребята, как переночевали? Чего хотите на завтрак?», — показывает грядки с томатами Вячеслав Голубовский. — С растениями разговаривать надо, они чувствуют отношение. Когда приходит время сорвать какой-­то лист, я говорю: «Извиняюсь, этот будет вам мешать созревать!»

Растут томаты у Вячеслава Ивановича в открытом грунте. Он убеждён, что только в таких условиях можно получить по-­настоящему вкусные плоды. Урожай садовод собирает до морозов.

Раннеспелые томаты позволяют уйти от фитофторы.

— Большинство современных теплиц устроены неправильно: толстый слой поликарбоната, небольшие форточки для провет­ривания. В некоторых теплицах температура доходит до 40 градусов. Растения горят. Да и пыльца убивается после 35 градусов, происходит стерилизация. У меня был когда-­то парник, делал его сам. Стенки аркой. Все торцы разбирались. Сейчас выращиваю томаты только в открытом грунте. Первое время, в мае, прикрываю их плёнкой. Обычно каждый год сажаю 30 новых растений. У меня только сортовые томаты, гибриды мне неинтересны.

Вячеслав Иванович уверен, что при грамотном уходе невозможно остаться без урожая. Начинающим, неопытным огородникам он советует сажать суперранние сорта, которые плодоносят уже через 75 дней после посадки. Это позволит уйти от фитофторы.

— Все болезни у помидоров — от повышенной влажности. Мы ездили в Москву, брали срезку из Эквадора. Нам рассказывали, что томаты там бывают и дикими. Эти растения ничем не болеют, так как условия идеальные. А наши дачники зачастую сами себе находят проблемы.

Если ночью температура +17, не надо закрывать теплицу. Ведь в противном случае образуется конденсат, который способствует развитию грибковых заболеваний.

Нередко теплицы обсаживают картошкой. Человек походил по картофельным грядам, зашёл в теплицу и на одежде занёс споры грибка. Бывает, нападает на растения махровая фитофтора — климат способствует размножению болезни. Некоторые дачники, видя, что томаты начали заражаться, быстро их собирают, а остатки растений не убирают, споры попадают в землю — и всё, она уже заражена. Томаты и поливать-­то надо аккуратно — под корень, не по листьям. Вода должна быть тёплая.

В борьбе с фитофторой садовод старается не использовать химические препараты, говорит, что у него два листа исписаны народными рецептами. Но применять их довольно сложно — надо каждый день готовить специальные смеси.

Еда без вреда

— Люблю высокие томаты, бывало, даже лестницу ставил, чтобы их снять. На будущий год высажу под три метра. Главное — выбрать, куда посадить, чтобы они другие растения не затеняли.

Сорт «шелленберга любимые» даёт настолько крупные плоды, что для них делают специальные подпорки.

Я практическим путём дошёл до того, какие листья обрывать можно, какие нельзя. Когда обрываешь, ствол становится толще. Мощное растение получается. А раньше вообще понятия не было, чтобы обрывать. Зато сейчас некоторые дачники удаляют все листья без разбора.

А здесь есть свои тонкости. Листья обрывают аккуратно, нельзя убирать их полностью. Когда завязался первый ярус, нижние оборвал. А до этого их не трогал. А как только они стали затенять плоды, некоторые обрываю. Если вообще томат не трогать, он весь зарастёт листвой, созревание плодов начнётся позднее. А у томатов всё по команде: высаживаешь, они дней 10 привыкают, начинают расти, затем начинается цветение, налив. Потом идёт команда на созревание, тогда нужно прекращать полив. У меня растения в открытом грунте. Хочу я поливать, не хочу, а дождь идёт. В этом году даже град был.

Как и любым растениям, томатам необходимы подкормки. Два раза я подкармливаю их дрожжами. Раньше и бражкой поил — любят. От неё они сразу как-­то оживают. Поливаю я томаты и травяными настоями.

Томат «казахстанский жёлтый».

Однако органику садовод советует вносить аккуратно, иначе растения начнут жировать, и вместо плодов вы получите разлапистую листву.

— Знакомая, видя, что у меня томаты уже краснеют, а у неё ещё нет, взяла да и внесла в парник свежий навоз. Ботва попёрла. Но я-­то выращиваю не ботву, она ядовитая, а плоды. Томатам необходимы кальций, калий, фосфор. Я их подкармливаю калимагнезией. На разной стадии развития растений минеральные вещества нужны в разных пропорциях. Нельзя, чтобы азота было больше, чем калия. Калий необходим и для развития растений, и для вкуса плодов.

Вячеслав Иванович вспоминает, что когда-­то сортов томатов было немного, их выращивали только для употребления в свежем виде и засолок, а теперь есть сорта томатов для вяления, для соков. Среди сортового многообразия каждый сможет подобрать сорт себе по душе.

— Я отбирал семена томатов, у которых мне понравился вкус и урожайность. Есть вроде и неплохие сор­та, но сами растения какие-­то корявые, за ними нужно всё время следить, а то они зарастут. Мне нравятся помидоры с картофельным листом. Листья у них более редкие, плоды лучше освещены. Я высаживаю по три семечка каждого сор­та. Но каждый куст получается разный. Даже по рассаде, когда выращиваешь, видно, что какое-­то растение опережает другое. Как дети от одних родителей, но всегда разные.

Синие томаты на пике моды. «Озарк восход».