Калужанка собрала на участке необыкновенную коллекцию цветов

Галина ГОЛУБОВСКАЯ — необычный цветовод. Ей мало вырастить редкостное, диковинное растение, она ещё собирает сорта одного вида. В итоге у неё достаточно обширная коллекция хост, папоротников, лилий, эхинацей, астильб и не только.

— Я не сажаю одинаковые сорта растений, это неинтересно, — рассказывает она. — Например, у меня много клематисов. И все они абсолютно разные: махровые, жгучие. Есть клематисы, которые цеп­ляются за опору, а есть те, которые стелются по поверхности почвы.

Цветущие лианы

При входе на участок сразу же бросаются в глаза ковры цветов: белые, сиреневые, малиновые. У одних цветки чем-­то похожи на гвоздику, у других — на колокольчики. Они отличаются не только по форме и цвету, но даже по запаху. Клематис «балерина» достаточно высокий с нежными, крупными белыми цветами, «кайзер» — с махровыми соцветиями. Ещё совсем молодой фиолетовый клематис «виктория» — мелкоцветковый. Через пару лет он будет весь усыпан цветами.

Клематисы — яркие растения, которым нужен кропотливый уход: обрезка, укрытие. Княжики смотрятся не менее эффектно, а вот уход за ними минимальный.

— Их не надо снимать с опоры, — рассказывает Галина Пантелеевна. — Единственный уход весной — удалить увядшие, засохшие побеги. При этом княжики очень рано зацветают и долго цветут.

Азиатская лилия.

Адиантум «бушующий океан».



Красота и польза

Яркие разноцветные ромашки растут по всему участку. Эхинацей у Галины Голубовской 42 вида. Этот многолетний цветок способен украсить любой сад. Ведь его видов — невероятное изобилие.

— Мои новинки — эхинацея «мандарин», «шампань», — рассказывает цветовод. — А здесь растёт ярко-­жёлтое растение с крупными соцветиями — «лейлани». «Клубника со сливками» — интересный сорт с белоснежными лососево-­розовыми помпонами. Эхинацеи, как ромашки, надо обязательно каждые три года делить. За это время у них вырастают мощные корни. Если этого не сделать, цветы могут пропасть.

Эхинацея не только красивое, но и полезное растение. Его настоем лечат грипп, укрепляют иммунитет и даже борются с депрессией.

Всё дело в листьях

Современный сад невозможно представить без хост. В многообразии видов этого растения можно потеряться. Есть среди них крупные, средние и миниатюрные. Хосты ценят за красивые, разнообразные по цвету и фактуре листья.

— Каждому растению нужно создавать условия для жизни, — говорит Галина Пантелеевна. — Горянкам нужна полутень, скудная земля. Хостам тоже нужна полутень. Этим растениям нужны похожие условия, поэтому они «сидят» вместе.

Облака цветов

Эффектное растение гортензия тоже в последнее время пользуется спросом у цветоводов. Её ценят за пышные соцветия белых, розовых и даже синих оттенков.

— У меня большая коллекция гортензии метельчатой. Это, например, «ванилла фрайз». У неё большие соцветия — шапки цветов, которые сначала белые, потом розовеют. Размер соцветий зависит от обрезки. Если сильно обрезать, будут более крупные цветы. Мне нравится, когда соцветия небольшие, но их так много, что ветки будто ажурные. «Пинки винки» — тоже интересный сорт. Сначала соцветия имеют белый цвет, затем начинают розоветь, постепенно становясь тёмно-­красными. А вот это совершенно новый сорт — «самарская лидия». Он также сначала цветёт белым, потом розовеет, затем краснеет. Причём это очень быстро происходит. Гортензия «полярный медведь» обладает крупными конусовидными соцветиями.

Маленькая да удаленькая гортензия «бобо» не превышает 70 см. На небольшом кустарнике — до 360 соцветий. Растение неплохо переносит морозы, но молодые кустарники всё же советуют укрывать.

Все виды гортензий растут быстро, начинают цвести на 2-й, 3-й год после посадки. При этом растения боятся ветра и нуждаются в солнечном свете. Комфортнее чествуют себя в полутени.

Более неприхотливая — гортензия древовидная. Она морозоустойчива. И также поражает многообразием сортов.

— А здесь у меня растёт гортензия черешковая. Она оплела старую яблоню. Дерево погибало. Но после того как посадили гортензию, урожай стал лучше.

Астильба «черри».

Оригинальное растение — трициртис широколистный.

Важна каждая деталь

Галина Пантелеевна часто экспериментирует на участке: смотрит, как будет сочетаться одно растение с другим. И в этом вопросе просто незаменимы злаки. Они могут выступать как главными элементами цветочных композиций, так и служить фоном для других растений. Злаки обладают насыщенной цветовой гаммой, причудливыми формами и размерами. Одни растут шапками, другие напоминают фонтан, морские волны.

А ещё большинство злаков отличается стойкостью к неблагоприятным условиям, прекрасно справляются с засухой и нормально развиваются на слабо увлажнённых почвах.

— Вейник, просо, мискантус зебринус, — показывает цветовод свою коллекцию. — Молиния. У неё интересные соцветия, красивая форма кустика. Каплесеменник — нежный злак. Его соцветия — будто застывшие капельки. А это растение с необычными листьями — хаконехлоя. Листья растут шапкой.

Хаконехлою называют самым изящным представителем семейства злаков. За необычный вид склонившейся листвы её прозвали «плачущей травой». Растение довольно сложно найти в продаже.

— Здесь у меня растут гейхеры, примулы — махровые, ушковые, канделябровые, — показывает цветовод своих питомцев. — Этот подофиллум, как тигрёнок, весной он рябой, потом у него образуются плоды. Они съедобные, но невкусные. Зато их можно сеять.

Коллекция папоротников, флоксов, астильб. Есть среди растений экземпляры, которые трудно отыскать в другом калужском саду. Например, редкий миниатюрный флокс «пинк» или скумпия жёстколистная.

Клематис «балерина».

Редкий миниатюрный флокс «пинк».

Эхинацея «лейлани».

«Серебряные свечи»

— А вот хвой­ников у меня немного, но среди них есть интересные виды, например, можжевельник голубой, — рассказывает цветовод. — Это стелющееся растение прекрасно подходит для горок. Можжевельники я стригу сама. Иначе они разрастутся.

Ценит в растениях Галина Пантелеевна не только цветы, но и листву, а также сочетания листвы с цветами.

— Бузульники — очень красивые растения. Цветут оранжевыми ромашками. Сочетание оранжевого с тёмной листвой смот­—рится оригинально. Цимицифуга — красивейшее растение, которое цветёт осенью. Это «свечи» нежно-­розового цвета. У меня три сорта.

Цимицифугу у нас называют клопогоном, из него готовят средство для отпугивания клопов, вороньими ягодами, а англичане прозвали серебряными свечами.

Эхинацея «клубника со сливками».

Ромашка «голден раш».

Злаки вносят изюминку в дизайн участка.

Лаборатория

Как правило, к цветам многие дачники относятся пренебрежительно, отводя первенство овощам, ягодам, фруктам. Но в семье Голубовских всё иначе. Здесь к каждому цветку относятся трепетно. Прежде чем выписать какую-­то диковинку, Галина Пантелеевна изучает, как за ней ухаживать, где и с кем посадить, чем подкормить.

На участке есть даже небольшая цветочная лаборатория — место, где растения размножаются, делятся, высеиваются в специальные ёмкости.

— Каждое растение — это ребёнок, которому нужен уход, — говорит цветовод. — Есть растения, которым необходимо лишь утреннее солнце, другим — тень, полутень. Одни любят регулярный полив, другие — засуху. Колокольчикам нужно солнце и сухость. В тени они не будут расти. Гибриды лилий нельзя заливать, для них губительна застоявшая­ся вода. Так же, как и для эхинацеи. Это солнечные цветы. Лилиям нужна хорошая, жирная земля, в зиму я их прикрываю пятилитровыми банками: у бутылок из-­под воды срезаю дно, снимаю крышку и накрываю. Так они у меня «живут» с октября до мая, иначе вымокают. Многие покупают цветы и не задумываются над тем, смогут ли они создать для них подходящие условия, а не будут ли их угнетать соседние растения, нужно ли их укрывать или выкапывать на зиму. Важно учесть всё, тогда труды будут не напрасны.

Эта статья была опубликована в №28 газеты Калужский перекрёсток от 10.07.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.