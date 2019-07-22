«Сидят, лясы точат»: губернатор призвал избавиться от очередей в больницах

В понедельник, 22 июля, на заседании правительства губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ возмутился очередями в больницах.

- Я хотел бы попросить глав муниципалитетов почаще выходить в районные больницы к участковым и смотреть, какое настроение у людей, как там организована работа, - сказал он. - Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы какие-то там очереди накапливались в коридорах. Должны быть талончики с указанием времени.

Губернатор призвал проверять, принимает ли врач в указанное на талончике время.

- При нормальной организации работы очереди быть не должно: 1-2 человека максимум должны сидеть перед кабинетом. Одни ушли, другие пришли, - считает он. - А тогда, когда 10 человек сидят, лясы точат и проклинают все уровни власти, начиная с самого верха до низу, никакая наша работа, которую мы проводим, не даст положительных результатов при такой организации труда.

Уважаемые читатели, а вы сталкивались с проблемами при посещении врачей? Расскажите в комментариях!