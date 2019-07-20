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Калужане просили построить ипподром

20.07.2019 21:30 0 298 Дмитрий Ивьев
Калужане просили построить ипподром

Велосипеды в начале ХХ века для калужан были экзотикой, а вот конные бега — очень модны.

Ипподром рядом с монастырём

В нашем городе существовало «Общество охотников конского бега», куда входили уважаемые и состоятельные горожане. Они-­то и обратились к губернатору с просьбой устроить ипподром. Открылся он 16 августа 1898 года. Богатые калужане стали приобретать породистых скакунов и не упускали случая похвастаться ими.

Устроили ипподром на пустыре за городским Пятницким кладбищем, недалеко от Крестовского монастыря. Бега были сезонными и считались мужским занятием. Однако женщины тоже посещали скачки — это называлось «выйти в свет». Существовал даже специальный «дресс-­код». Дамы надевали платья, закрытые туфли, перчатки и шляпы. Головной убор мог быть с вуалью и без неё, с полями, перьями. Мужчинам рекомендовали светлый костюм, удлинённый пиджак с обрезанными полами, жилет, брюки в полоску, классические ботинки и серый котелок.


Николай Кузминский сделал над ипподромом два круга.

Сезон длился всего один месяц. В остальное время ипподром использовали как стадион. Здесь проходили разные соревнования и сельхозвыставки. Калужский клуб любителей велосипедной езды иногда устраивал на ипподроме катания. Интересно, что писали газеты того времени: «при отсутствии хороших мостовых велосипедные катания являются утомительными и вредными».

Собрался весь город

26 июня 1912 года на ипподром пришли почти все жители. Калужане впервые наблюдали за авиационным полётом. Авиатор  — Александр Кузминский, кстати, родственник Льва Толстого. Он сын сенатора Александра Михайловича Кузминского и его супруги писательницы Татьяны Андреевны Берс. А её старшая сестра Софья была замужем за Львом Толстым. Авиатор сделал два круга над ипподромом на моноплане. С замиранием сердца все следили за диковинным летательным аппаратом.

Кузминский служил в Кредитной канцелярии, но так увлёкся авиацией, что, вопреки желанию семьи, бросил службу и в 1910 году уехал в Париж учиться лётному делу. А затем купил на собственные и заёмные средства моноплан. Циолковский записал о полёте в дневнике 27 июня 1912 г.: «…Вчера Кузминский летал минуты 4… Дети видели. Я не ходил».

По воспоминаниям князя Константина Голицына, посмотреть на «летуна» собралась огромная толпа, пришли и первые лица города.

Позже Александр Кузминский работал лётчиком-­испытателем на авиазаводе Щетинина в Санкт-­Петербурге. ­После революции служил консультантом в «Главвоздухфлоте».

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: общество
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