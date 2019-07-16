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«Шо вам, блин, ваще надо», или Как мужчины пытались понять женщин

16.07.2019 11:32 3 458 Елена Французова
«Шо вам, блин, ваще надо», или Как мужчины пытались понять женщин

В субботу, 13 июля, в Людиновском парке прошла необычная выставка-опрос «Шо вам, блин, ваще надо». Организатор акции - небезызвестное ЛТП – Людиновское творческое подполье. Скульптор по металлу Максим АДЕЙКИН и художник Андрей ФАНДЕЕВ задавали женщинам вопрос, над которым веками ломают головы мужчины: «Шо вам, блин, ваще надо?» Опрос проходил на фоне выставки работ Адейкина.

Он решил показать зрителям  типажи современных женщин.  


«Айфончик»: это суперзанятая бизнесвумен. Типа сделала себя сама. Вечно занятая. Но хочется мужичка. Поэтому завела себе мужчинку-айфончика. Понадобился - достала из сумочки, а потом убрала обратно.


«Яжмать». Женщина, которая орёт на детеныша. Мужа либо никогда не было, либо уже нет. Сама всё решает и всё знает. Ребёнок хочет играть - нет, иди учи то, что тебе не надо и не интересно. А самое главное - осуждает и критикует всех, кто не имеет детей, или воспитывает их не так, как надо! А как надо, знает только яжмать.


«Черная крыса под белым пледом». Такая прекрасная, воздушная, легкая. Всех любит и хочет только хорошего. Но на самом деле, как только завладеет мужчиной, начнёт его жрать, а недоеденного выкинет.


«Разве я того не стою?» У неё есть красота - это товар. Делает обнажённые селфи, считая, что её обязательно кто-то купит.


«У меня же ГОРМОНЫ». Она ходит и орёт по поводу и без повода. Её может взбесить любое слово. А мужик пусть терпит.


«Пустышка».


«Как заполнить пустоту!»


«Лучше сразу убей!»

Авторы акции заверяют, что современные женщины настолько избалованы мужским вниманием, что из сильной половины человечества верёвки вьют. А когда это им надоедает, подают на развод. Не останавливает прекрасный пол ни наличие детей, ни кредиты, ни прожитые совместные годы.

Но понять женщин даже ЛТП не под силу.

- Мы думали, что настолько запутались сами, что дальше нас запутать невозможно! В ходе выставки был сформулирован главный тезис «женскологичной хотелки»: «Я хочу равенства, но решения принимать должен мужчина! Верные решения - это те, которые совпадают с моими!» - подводит итог акции ЛТП. - Гениально! Ура женщинам!

Кстати, 3 августа, в Людиново пройдёт персональная выставка Максима Адейкина, на которой будут представлены, как известные зрителям работы, так и абсолютно новые – экспериментальные.

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Автор
Елена Французова 
Тэги: общество лтп
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