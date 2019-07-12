Двое школьников спасли двухлетнего малыша

На прошлой неделе в Балабаново едва не произошел очередной несчастный случай с ребёнком.
- 15-летние девятиклассники Станислав Аристархов и Матвей Павлов, которые устроились подработать косарями в управляющую компанию, заметили, что на подоконнике второго этажа сидит мальчик, ребенок свесил ноги на улицу, - рассказали в пятницу, 12 июля, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Матвей остался подстраховать внизу, а Станислав моментально залез на козырек подъезда, с него - на газовую трубу и, взяв ребенка за одежду, впихнул его назад в квартиру. Затем спаситель стал стучать в окно. Через некоторое время на стук пришли родители маленького мальчика.
Руководитель следственного отдела по Боровскому району СУ СК России по Калужской области Дмитрий Анненков вручил Станиславу и Матвею благодарственные письма.
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