Место силы, или Как Байкал проверяет людей на прочность

Калужская амазонка 6 дней провела на самом чистом озере планеты.

— Мне говорили: «Скучно, наверное, изо дня в день видеть одно и то же — лёд да снег», — рассказывает путешественница Любовь АВЕРЧЕНКОВА. — Нет. Лёд каждый день разный. То перед тобой какие-то застывшие пузыри, то узоры. Он то прозрачный — ты смотришь, и кажется, будто видишь дно, то засыпан снегом. Потрясающая красота! У меня до сих пор от воспоминаний — мурашки по коже.

Спонтанное путешествие

В марте Любовь неожиданно для самой себя отправилась на Байкал. В соцсетях знакомые планировали поездку — девушка решила к ним присоединиться.

— Байкал не был моей мечтой. Я всегда хотела побывать в Таиланде. Как говорится, увидеть Париж и умереть. А для меня — увидеть Таиланд. Но в феврале не стало моего близкого друга. Было так пусто и грустно на душе… — вспоминает Любовь. — Я не поклонница пассивного отдыха — прилетел и, как морж, лежишь на пляже. Поэтому меня впечатлил предлагаемый маршрут: по сердцу озера пройти более 150 км за 6 дней. Собралась небольшая группа — 5 человек: 4 мальчика и я. Думала, что, как королеву, меня будут на саночках возить, рюкзачок нести — не тут-то было!

Байкал привлекает туристов в любое время года.

Любовь рассказывает, как её спутники-москвичи были шокированы, увидев девушку, которая налегке — лишь с ручной кладью — собралась пройти через озеро. С собой калужанка взяла лёгкую запасную куртку, кроссовки, термобельё… и всё.

— У меня не было даже походного рюкзака. Трекинговые ботинки взяла у сестры. Самое главное для поездки на Байкал — обувь, средства от обморожения и защита от солнца. Я забыла гигиеническую помаду, и губы просто разнесло. С нами шёл мальчик Денис, «воробушек» — так мы прозвали его в походе. В первый же день он промочил и натёр ноги. В итоге в нашей группе появился ритуал: каждое утро и каждый вечер он перематывал себе пятки. У Дениса всё путешествие болели ступни, из-за чего он шёл очень медленно. Помню, мы часто шутили, что оставим его на самом глубоком озере в мире. Меня же ботинки сестры ни разу не подвели.

Обиталище духов

— Прежде чем мы ступили на Байкал, нас отвезли в специальное тотемное место. Там надо обязательно положить жёлтую денежку: 10, 50 копеек, 10 рублей — неважно, и представиться: фамилия, имя, отчество. Сказать, с какой целью приехал, и попросить этот путь пройти беспрепятственно. И только после этого можно ступать на Байкал.

Таких особенных — намоленных — мест на Байкале множество: скала Шаманка, мыс Хобой, мыс Три брата…

— Я верю в шаманизм, в то, что Байкал — священное место, боюсь, что из-за вмешательства, присутствия человека нарушится не только экология, но и баланс высших сил. И в итоге от Иркутска ничего не останется. Каждый раз, прикасаясь к скалам, я благодарила духов за возможность пройти по Байкалу без всяких препятствий, слушать лёд. Порой было жутко. Ступаешь на тропу и понимаешь — течёт вода, будто бегут ручьи.

Кажется, что можно увидеть самое дно озера.

Душ на льду

— Первый день у нас выдался лёгким — на машине привезли на одну из скал, мы поднялись в гору, обо­шли её три раза, представляя, чего бы мы хотели от жизни. А на следующий день главный организатор уехал, выкинув нас на Байкале. И мы пошли уже сами. Шутили, катались на санях паровозиком. Груза не чувствовали, так как лёд очень скользкий. Помню, купили надувную уточку, но так и не надули её, всё думали: потом, потом.

Наступило время нашей первой самостоятельной ночёвки. Подходим к берегу. Кругом торосы — нагромождения обломков льда. Начинает темнеть, дует сильный ветер, у ребят — по двое саней: рюкзаки, еда. До берега — полтора километра. Карабкаемся по льдинам. Я первая дошла, у меня-то одни санки были. Вернулась обратно — помочь. Настолько было тяжело, что мы, чтобы подбодрить себя, бежали и орали. И таким образом эти сани через торосы перекидывали.

На второй день потеряли палки от палатки. Приходим на ночлежку на льду, а их нет. Рядом разбили лагерь путники, человек 18–20. Приютили нас. Водочки налили, кашей накормили и дали лыжные палки, чтобы мы поставили палатку. В ночи, с фонариками, установили её. Уже позже палатки срубили себе из веток. Каждый день были какие-то испытания.

Сначала путешествие казалось развлекательной прогулкой...

Мы ночевали в 10-местной палатке с печкой. С одной стороны скидывали мешки, с другой, чтобы было теплее, спали впятером — нос к носу. Я умудрилась даже один раз помыться в палатке на льду. Это была самая классная, самая запоминающаяся для меня ночёвка. Ребята мой порыв не оценили, спрашивали: «Ты уверена, что будешь мыться?» Помню, как со злостью посмотрела на них. Представьте, пятый день, у меня сальные, грязные волосы, мне неприятно так ходить. В итоге они затараторили: «Иди, иди, мы тебе ещё водички принесём!»

Мгновенная заморозка

— Еда была разная: каши, сухофрукты, супы, сыр. Последнего было столько, что это, пожалуй, единственное, что никогда не заканчивалось. На морозе он замерзал в секунды, и есть его было невозможно — или зуб сломаешь, или убьёшь им кого-нибудь. Когда вернулись, организатору похода сказали, чтобы следующей группе побольше его купили. Конечно, это была шутка. А вообще, так было почти со всей едой: ты ещё ешь, а остатки тут же в тарелке замерзают. В один из дней мы устали очень. Вечер, холодно, не хочется к воде через торосы пробираться. Не стали мыть посуду. На ужин приготовили макароны с сыром, и нам пришлось их есть в замороженных тарелках с остатками свёклы и капусты. Ужас. Ночью было настолько холодно, что немытые тарелки оставили на столе. Проснулись. Макароны к борщу прилипли. Сварили кашу. Я говорю: «Из этого есть точно не буду». Нагрела воду и вымыла все тарелки. А потом обнаружила, что снег — он же рассыпчатый — очень хорошо всё отмывает. Стоило мне начать мыть посуду за всеми, как это стало моей обязанностью.

Еда на морозе мгновенно застывает.

Кстати, я в нашей группе была первая, кто пробурил лунку во льду. Никогда не забуду ощущений, которые испытала, когда вода фонтаном хлынула вверх. Первая байкальская кружка. Что может быть лучше? Вода, действительно, кристально чистая. У меня остеохондроз, периодически бывают мигрени. Так вот с марта не было ни одной. Такое ощущение, что я оздоровилась. Это моё место силы. Вода реально лечебная. К сожалению, все остальные группы, которые мы встречали, топили снег.

Живое озеро

— Всю мощь озера ощущаешь, когда оно трещит. Я никогда не забуду, как легла на лёд и услышала такие звуки, будто подо мной лопаются пузыри. Ощущение, что Дед Байкал, как мы его прозвали, с тобой разговаривает. Так озеро дышит.

Страшно было, когда лёд треснул у меня под ногами. Это был третий день — переломный. Настроение так себе, все молчат. Привал. Я поймала связь. Сестре отправляю голосовое сообщение, и вдруг раздаётся такой грохот, будто бомбу скинули. И будто истребители летают — только не над головой, а под водой. Я от неожиданности взвизгнула, ребята с саней свалились. Трещина пошла километров на пять. Тогда мне стало по-настоящему страшно. Ты ощущаешь всё могущество, всю мощь Байкала и свою абсолютную ничтожность. Ничего ты не сможешь сделать. И никак тебе не спастись.

Такие санки легко передвигаются по льду.

А ещё на Байкале дуют бешеные ветры. Нам не повезло — ни разу ветер не дул в спину. Погода менялась, как по щелчку. Стоит только сказать: «Какое жаркое солнце!» — тут же начинает дуть сильный ветер, поднимается метель. Порой идти было почти невозможно — солнце печёт, слепит глаза, жарко, и одновременно пронизывает ветер.

Байкал воспитывает характер, силу воли. Проверяет, сможешь ли ты себя и обстоятельства преодолеть. Мускулы здесь ничего не значат. Даже у качков заканчиваются силы, сдают нервы. Как бы ни было тяжело, я подбадривала ребят, а они — меня. В финале пути меня прозвали калужской амазонкой. Говорили, что я всех мотивировала идти быстрее. Хотя поначалу они были уверены, девочка будет капризничать, станет для них обузой.

Самое крутое на Байкале — люди, те, кто рядом с тобой преодолевает километр за километром, те, с кем делишь палку колбасы, равно как и место в палатке. А ещё путники из разных городов, стран — отовсюду. И ты со всеми общаешься. Каждый идёт в своём темпе, у каждого — свои цели.

Чтобы выиграть в споре, пришлось раздеться на морозе.

Прощание с легендой

— В последний день на Байкале мы с моим товарищем Тёмой проснулись в 5 утра. Решили сходить на скалу, где, по легенде, есть Камень желаний. Это самая верхушка за долиной облаков. Гора очень крутая. Километр вверх, километр вниз. Камни сыпались из-под ног. Вначале идёшь — вроде нормально. Думаешь: вот этот камень. Нет, выше. Поднимаешься, смотришь вниз — и просто жутко становится.

На горе мы встретили рассвет. От красоты, от переполняющего душу восторга я заплакала. Посидела, помедитировала. Попрощалась со своим близким другом. Загадала желание, сказала Байкалу спасибо.

До конечной точки оставалось 30 км. Выпал снег. И тут мы почувствовали всю тяжесть наших рюкзаков. Идти по льду скользко, а в кошки забивается снег. Каждый снял одну кошку с ноги. Два шага делаешь — выбиваешь снег. Это нас сильно тормозило. А в 7 часов мы должны были прийти на турбазу. Нас же отслеживает МЧС. У нас там банька, ужин, шампанское. Всё заказано. Не знаю, как мы успели. Подошли к Ольхонским Воротам, а там — горы, покрытые льдом, стоят абсолютно зелёные…

Рассвет на самом чистом озере планеты.

С утра, пока все отсыпались на турбазе, Люба делала фото на льду… в купальнике.

— Я поспорила с другом. Ребята отказались меня снимать. Пришлось просить прохожего. Много фоток наделала. Жаль, лёд был покрыт снегом.

Когда мы уезжали с Байкала, я плакала. Это лучшее путешествие в моей жизни. Из него я вернулась наполненной желанием жить, творить.

В следующем году Любовь планирует вернуться на Байкал, но уже в тёплое время года, чтобы с этой же командой совершить по горам велопрогулку.

Эта статья была опубликована в №28 газеты Калужский перекрёсток от 10.07.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.