Главная > Новости > Общество

Обновлен список мест, где можно и нельзя купаться

11.07.2019 16:48 0 806 Дмитрий Ивьев
Обновлен список мест, где можно и нельзя купаться

Роспотребнадзор обновил список водоемов Калуги, вода в которых соответствует требованиям санитарных норм и правил. В четверг, 11 июля, об этом сообщает городская управа.

Вода соответствует нормам:

  • в Лаврово-Песочне,
  • в Рождественских прудах,
  • в пруду у деревни Вырка Верхняя,
  • в озере Резвань,
  • в Сероводородных озерах,
  • в Яченском водохранилище в районе бора,
  • в Угре в районе моста на дороге Калуга-Воротынск,
  • в Оке в районе ГИБДД.

Не соответствуют требованиям СанПиН вода:

  • в Оке у всех остальных пляжей,
  • в пруду у деревни Вырка Нижняя.

При этом анализ воды в Андреевском карьере, Яченском водохранилище в районе лодочной станции, Мостовском карьере (озеро Угорское) не проводился.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: общество
Еще новости из рубрики «Общество»

Конфликт в поликлинике: «Мы идём на работу, как на расстрел» 10.07.2019 21:30

Обзор недели: не стоит прогибаться под изменчивый мир… 09.07.2019 21:30

Калужские депутаты не смогли попасть в список Forbes 09.07.2019 15:29

Проверка слуха: кошек массово убивают на улицах Калуги 09.07.2019 11:40

Семья калужан выхаживает воронёнка 08.07.2019 21:30

Народные новости
1354 16
analav
1060 14
caesar
624 8
umike

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 13 июля, 12:00
Мастер-классы в июле
Калуга
вт 16 июля, 12:00
Курс "Берегиня"
Дом мастеров
сб 20 июля, 12:00
Мероприятия в Полотняном заводе (июль)
п. Полотняный Завод, музей
сб 20 июля, 14:00
Парад плотов
Калужская область
сб 27 июля, 15:00
Военно-исторический фестиваль «Боровский рубеж»
Калужская область

Для детей

ср 31 июля, 12:00
"Каникулы с музеем" расписание на лето
Калужский музей изобразительных искусств
чт 01 августа, 19:00
«Рыцарский турнир, или Лучшие друзья»
Гостиный двор
сб 24 августа, 12:00
Парад колясок
Центральный парк культуры и отдыха
сб 19 октября, 12:00
"Маша и медведь". Очень детективная история
Арена КТЗ, ДК

Концерты

чт 18 июля, 19:00
«Душа земли Калужской»
Гостиные ряды
пт 19 июля, 12:00
Открытие фестиваля Фонда Святослава Рихтера
Гостиные ряды
пт 26 июля, 19:00
«Золотые хиты советской эстрады»
Гостиные ряды
пт 02 августа, 19:00
Денис Мажуков & BAND «От буги-вуги до рок-н-ролла»
Гостиные ряды

Кино

Человек-паук: Вдали от дома
Норм и Несокрушимые: Большое путешествие
История игрушек 4
Тайная жизнь домашних животных 2
Блоги компаний

С 1 июля все предприниматели должны установить онлайн-кассы

05 июл 2019 12:48
Новости компаний

Пусть память будет светлой

Любовь начинается с Tinder. Всего за 499 р.

Калужский филиал Россельхозбанка подвел итоги работы в I полугодии 2019 года

«Кибервызов»: «Ростелеком» предлагает студентам подняться на новый уровень

Опросы
Уважаемые читатели, а как вы считаете, нужны ли «Пазики» в Калуге? 
 
Нет, они не для города
 940
Да, сейчас всё хорошо
 463
Я не пользуюсь общественным транспортом
 207
Свой вариант напишу в комментариях
 15
Всего проголосовало: 1625
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - С 1 июля все предприниматели должны установить онлайн-кассы

Газэнергобанк 05 июл 2019 12:48

Газэнергобанк - В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

Газэнергобанк 16 июн 2019 23:38

Газэнергобанк - Ребрендинг «Газэнергобанка»: новая философия бренда со стильным логотипом и звёздами сериалов ТНТ

Газэнергобанк 10 июн 2019 16:45

Газэнергобанк - Газэнергобанк начинает сбор биометрии

Газэнергобанк 27 мая 2019 09:34

Новости партнеров

Когда стоит рефинансировать кредит?

Особенности международных перевозок умерших – ритуальные услуги иностранцам в России

Решение вопроса похорон: почему ритуальные услуги надо заказывать на RITUAL.RU

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.