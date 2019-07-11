Обновлен список мест, где можно и нельзя купаться

Роспотребнадзор обновил список водоемов Калуги, вода в которых соответствует требованиям санитарных норм и правил. В четверг, 11 июля, об этом сообщает городская управа.
Вода соответствует нормам:
Не соответствуют требованиям СанПиН вода:
При этом анализ воды в Андреевском карьере, Яченском водохранилище в районе лодочной станции, Мостовском карьере (озеро Угорское) не проводился.
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