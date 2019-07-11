Обновлен список мест, где можно и нельзя купаться

Роспотребнадзор обновил список водоемов Калуги, вода в которых соответствует требованиям санитарных норм и правил. В четверг, 11 июля, об этом сообщает городская управа.

Вода соответствует нормам:

в Лаврово-Песочне,

в Рождественских прудах,

в пруду у деревни Вырка Верхняя,

в озере Резвань,

в Сероводородных озерах,

в Яченском водохранилище в районе бора,

в Угре в районе моста на дороге Калуга-Воротынск,

в Оке в районе ГИБДД.

Не соответствуют требованиям СанПиН вода:

в Оке у всех остальных пляжей,

в пруду у деревни Вырка Нижняя.

При этом анализ воды в Андреевском карьере, Яченском водохранилище в районе лодочной станции, Мостовском карьере (озеро Угорское) не проводился.