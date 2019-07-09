Обзор недели: не стоит прогибаться под изменчивый мир…

09.07.2019 21:30 546

В среду, 10 июля, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.

Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале главный редактор «Калужского перекрёстка» Александр Фалалеев рассказывает читателям о событиях прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике поэтесса, ведущая праздничных мероприятий и молодая мама Валерия Салманова делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично её.

Обзор недели

Главный редактор «Калужского перекрёстка» Александр ФАЛАЛЕЕВ:

Телеведущий Дмитрий Киселёв 7 июля в эфире программы «Вести недели» анонсировал телемост между Россией и Украиной с участием телеканалов «Россия 1» и NewsOne.

В эфире грузинского телеканала «Рустави 2» ведущий Георгий Габуния нецензурно оскорбил Президента России Владимира Путина.

В связи с этим в Комитете по международным делам Госдумы поддержали инициативу «Единой России» ограничить поставки грузинского вина, минеральной воды «и некоторых других позиций», а также денежные переводы между двумя странами.

Музыканты записали клип в поддержку фигурантов дела «Нового величия». Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Рома Зверь, Алексей Кортнев, Василий Обломов и другие исполнили песню Чижа «Русская» («Хочу чаю»). Идея принадлежит Татьяне Лазаревой, которая опубликовала ролик у себя на Facebook. Она отметила, что фигурантам «Нового величия» грозит до десяти лет, следствие, по её словам, не представило убедительных доказательств вины. «В ситуации, в которую попали обвиняемые по этому делу, может оказаться любой неравнодушный российский гражданин, обеспокоенный судьбой Отечества и обсуждающий это с друзьями», — цитирует Лазареву «Коммерсантъ».

Владимир Познер заявил, что не войдёт в состав жюри телевизионной премии «ТЭФИ» этого года и не будет участвовать со своими проектами в конкурсе. «Сегодня, с моей точки зрения, премия «ТЭФИ» потеряла своё общенациональное значение, лишилась того статуса, которым она, безусловно, обладала, и стала абсолютно рядовым призом среди десятков других», — говорится в колонке Познера, опубликованной на его сайте.

Накануне визита в Италию Владимир Путин дал интервью газете Corriere della Sera.

На вопрос журналиста, пойдёт ли Россия на одностороннюю отмену ограничений, Владимир Путин ответил, что первый шаг — за теми, кто санкции вводил, то есть за Евросоюзом. Вопрос: «В какой мере ваша страна несёт ответственность за кризис в отношениях между Россией и США?» Ответ: «Ни в какой». Зашла речь и об Украине. По словам Владимира Путина, для урегулирования ситуации в Донбассе необходимо, чтобы украинские власти выполняли Минские соглашения, а не игнорировали их.

Вопрос: «Что будет с Россией после Путина с 2024 года? Вы намерены уйти из политики или останетесь в другом качестве?» Ответ: «Об этом ещё рано говорить. Впереди — 5 лет напряжённой работы».

Между прочим, экономические отношения между Россией и Италией развиваются успешно, несмотря на санкции, с начала которых ни одна итальянская компания не ушла из нашей страны.

Личный взгляд

Что запомнилось на прошлой неделе Валерии САЛМАНОВОЙ, поэтессе, ведущей праздничных мероприятий и молодой маме.

— Мне посчастливилось принять участие в уникальном проекте «Эстафета городов», где жители демонстрируют видеоролики о своём городе. Акцент здесь во многом делается на этнокультурный колорит, и я выступила от азербайджанского молодёжного объединения «АМОР» Калужской области.

Для меня Калуга давно стала второй родиной, ведь 7 лет назад здесь родилась моя дочь. Я немного рассказала о своей любви к Театральной улице, а также о том, чем мне летняя Калуга напоминает родной Баку. Теперь слово — за Тверской областью, которой мы передали эстафету.

— Я приложила руку ещё к одному прекрасному событию: провела идеальную свадьбу подруги. Отмечали появление новой семьи на живописной базе отдыха, а сама церемония прошла в русских и татарских традициях. Было весело и очень уютно. А кроме того, в нашей большой семье тоже ожидается пополнение: уже в ближайшее время я во второй раз стану тётей.

— Радуюсь лету — времени, которое посвящается дочери, семье и встречам с крестницей. А ещё скоро отпуск, на этот раз поедем в Абхазию. Поскольку мы любим историю, то в первую очередь хотим посетить Новый Афон — маленький городок, основанный ещё в III веке. Хочется уже поскорее там оказаться!

А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!

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