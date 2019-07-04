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Калужан просят помочь пострадавшим от паводка жителям Иркутской области

04.07.2019 16:44 1 137 Дмитрий Ивьев, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.
Калужан просят помочь пострадавшим от паводка жителям Иркутской области

В результате наводнения в Иркутской области пострадало 10 тысяч жилых домов, 10 тысяч приусадебных участков в 96 населенных пунктах. Уже известно о десятках погибших и сотнях пострадавших. Наводнение признано чрезвычайной ситуацией федерального значения. Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области открыло счет для оказания помощи пострадавшим, сообщает 4 июля пресс-служба калужского правительства.

- По данным на 4 июля, на счет уже поступило 33 миллиона 128 тысяч 268 рублей, - говорится в сообщении властей. - Эти средства позволяют в кратчайшие сроки приобретать для нуждающихся самые необходимые вещи.

В правительстве отмечают, что погода в Иркутской области не становится лучше, на 4 июля объявлена полная готовность аварийно-спасательных служб, все оперативные службы Иркутска переведены в режим повышенной готовности.

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области обращается с просьбой ко всем неравнодушным калужанам с просьбой оказать посильную помощь.

Как перечислить деньги пострадавшим в Иркутской области:

Получатель: Минфин Иркутской области (министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, л/с 80600060001)
ИНН 3808170986
КПП 380801001
БИК 042520001
Банк  Отделение  Иркутск  г. Иркутск
р/сч 40302810400004000002
Назначение платежа:  Код субсидии 806090920.
Безвозмездные целевые перечисления от юридических и физических лиц для оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
ОКТМО 25701000
КБК 000 0000 0000000 000 510.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.
Тэги: общество
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