Калужан просят помочь пострадавшим от паводка жителям Иркутской области

В результате наводнения в Иркутской области пострадало 10 тысяч жилых домов, 10 тысяч приусадебных участков в 96 населенных пунктах. Уже известно о десятках погибших и сотнях пострадавших. Наводнение признано чрезвычайной ситуацией федерального значения. Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области открыло счет для оказания помощи пострадавшим, сообщает 4 июля пресс-служба калужского правительства.

- По данным на 4 июля, на счет уже поступило 33 миллиона 128 тысяч 268 рублей, - говорится в сообщении властей. - Эти средства позволяют в кратчайшие сроки приобретать для нуждающихся самые необходимые вещи.

В правительстве отмечают, что погода в Иркутской области не становится лучше, на 4 июля объявлена полная готовность аварийно-спасательных служб, все оперативные службы Иркутска переведены в режим повышенной готовности.

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области обращается с просьбой ко всем неравнодушным калужанам с просьбой оказать посильную помощь.

Как перечислить деньги пострадавшим в Иркутской области:

Получатель: Минфин Иркутской области (министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, л/с 80600060001)

ИНН 3808170986

КПП 380801001

БИК 042520001

Банк Отделение Иркутск г. Иркутск

р/сч 40302810400004000002

Назначение платежа: Код субсидии 806090920.

Безвозмездные целевые перечисления от юридических и физических лиц для оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

ОКТМО 25701000

КБК 000 0000 0000000 000 510.