Сами себя сдали: власти взялись за бабушек в Куровском после жалоб самих огородников

Как мы рассказывали, городские власти грозят оштрафовать жителей микрорайона Куровской за незаконные огороды у многоэтажек. В основном небольшими участками пользуются пенсионеры.
— Землю не захватывали, нам её администрация Кондрово выделила. Наняли трактор, распахали, поделили. У кого-то — сотка, у кого-то — полторы. С 2007 года аренду за землю в Кондрово платили. А потом нас передали Калуге. И в одностороннем порядке договоры с нами расторгли, — рассказывает местная жительница Татьяна НИКОЛАЕВА. — Неоднократно обращались к городским властям с просьбой или разрешить нам землю арендовать, или оформить её в собственность. Нам отвечали, что этот вопрос решить пока нельзя, земля ещё не передана Калуге. А теперь городские власти заявляют, что мы пользуемся землёй незаконно, грозятся выписать штрафы от 2 до 5 тысяч рублей.
Ситуацию прокомментировал во вторник, 2 июля, городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.
- У муниципалитета есть полномочия земельного контроля. Регулярно проверяют, как мы реагируем на обращения граждан. Всё фиксируется – входящие, исходящие, - рассказал он. - Поступила жалоба о том, что произошёл самозахват земельных участков. А ситуация очень простая: один из жителей пожаловался, что на его традиционный огород кто-то залез своим традиционным огородом. Земельный контроль отработал на автомате: вышел на место, посмотрел, запросил документы. Документов нет. Начали разбираться дальше. Не реагировать на то, что они пользуются землёй без документов, мы не можем. Их никто бы не трогал, если бы они сами на себя жалобы не стали писать. Не видели мы этих огородов и не видели бы их дальше.
При этом Дмитрий Разумовский заявил, что власти готовы помочь людям оформить землю:
- Мы готовы жителей поддержать, помочь в рамках законодательства. Если кто-то не хочет оформлять, будем штрафовать, - сказал он. - Адресно с каждым отработаем, поможем разобраться, приведём это в соответствии с законодательством.
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