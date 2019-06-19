Микрорайон «Куровской» выглядит, будто его бомбили: обгоревшие полуразрушенные двухэтажки, горы мусора и трава выше человеческого роста.

— У нас можно фильмы про вой­ну снимать или ужастики, — ​с горестью отмечают местные жители. — ​Мусор по нескольку дней не вывозится, часть отходов разлетается по микрорайону, часть жутко воняет. Снег здесь белым никогда не бывает, спасибо местному заводу. Чтобы дети могли играть на детской площадке или погонять мяч на футбольном поле, родители сами скашивают траву. Когда мы принадлежали Дзержинскому району, такого не было. Всё окашивалось, убиралось, за всем следили.

В 2012 году посёлок Куровской стал частью Калуги.

— На этом наша спокойная жизнь закончилась! Начались пожары, сносы сараев, а теперь у стариков отнимают последнее — ​огороды. Нашли с кем бороться! — ​возмущаются жители.

Жители поселка возмущены действиями властей.

Штрафы за огурцы

— Посмотрите, какие у меня розы, — ​показывает свои кустарники 86-летняя Нина Георгиевна ДОЛГОВА (на заглавной фотографии - прим. ред). — ​Я посчитала: больше 150 бутонов на растениях! А всего 10 кустов. Я их из Пятигорска привезла. Эту вишню посадила одной из первых в своём саду — ​в 1991 году. Ещё несколько кустиков смородины, зелень, огурчики — ​всё своё, свежее. На пенсию вышла только в 65 лет. Пенсии у нас сами знаете какие. Только по старости прибавили. Огород всегда выручал.

Нина Георгиевна показывает свой крошечный огородик: ​­несколько шагов вправо, влево — ​и всё, он закончился. Такие же наделы и у соседей. Кто-­то умудрился втиснуть в них теплицу, кто-­то огородил участок забором.

— Мы 29 лет этими огородами пользуемся, — ​наперебой рассказывают жители домов №№ 2, 3 по улице Куровской.

— Землю не захватывали, нам её администрация Кондрово выделила. Наняли трактор, распахали, поделили. У кого-­то — сотка, у кого-­то — полторы. С 2007 года аренду за землю в Кондрово платили. А потом нас передали Калуге. И в одностороннем порядке договоры с нами расторгли, — ​рассказывает Татьяна НИКОЛАЕВА. — ​Неоднократно обращались к городским властям с просьбой или разрешить нам землю арендовать, или оформить её в собственность. Нам отвечали, что этот вопрос решить пока нельзя, земля ещё не передана Калуге. А теперь городские власти заявляют, что мы пользуемся землёй незаконно, грозятся выписать штрафы от 2 до 5 тысяч руб­лей.

Снести и забыть

За комментариями мы обратились к начальнику отдела Управления по работе с населением на территориях микрорайона «Куровской» Виктору КОРНЕЕВУ.

— Да, они нарушают действующее законодательство, — ​пояснил нам чиновник. — ​Кроме того, что огороды разбили, наставили там теплиц, завозят навоз на муниципальную землю. По этим фактам будет составлен протокол об административном правонарушении: ​«Эксплуатация незаконно установленных временных объектов» — ​заборов, теплиц. Пусть хоть кто-нибудь предъявит документ, на основании которого пользуется этой землёй. Есть вопросы и по поводу полива данных огородов. Мы обнаружили незаконные врезки в подвале пятиэтажного дома.

Нескольких стариков Корнеев к себе уже вызывал, брал объяснения. Один такой разговор выложили в социальных сетях. Во время «допроса» пенсионерка, инвалид второй группы Галиной ИОНОВА плачет и вспоминает, как несколько лет назад её оставили без сарая у дома.

— В декабре повесили объявление о сносе сараев. Заставили всё из них убрать. Мы по морозу картошку из подвала таскали. А сараи до сих пор стоят! Это издевательство! — ​говорит женщина.

Контейнеры стоят переполненными...

... сгоревшие дома стоят не огороженными...

...травы в поселке по колено даже на детских площадках.

А местные чиновники тратят свои силы и рабочее время на борьбу с огородами стариков.

Вместо роз — пустырь

Жители посёлка показывают нам квитанции областного водоканала с графой «Холодная вода для полива».

— Если мы огородами пользуемся незаконно, то почему с нас всё лето берут деньги за их полив? — ​удивляются они.

— История интересная. Прежде чем выставить счёт, водоканал должен посмотреть документы на огород, чтобы выяснить площадь, которую будут поливать, и рассчитать норму полива, — сказал Виктор Корнеев.

— Землёй в основном пользуются пенсионеры. Хоть какая-­то прибавка к столу. Посмотрите, какой бурьян там, где не возделывают. А у нас цветы, порядок, — ​говорит Вера ГОРЕЛОВА. — ​Ну снесут они наши огороды и что будет на их месте? Пустырь!

Эта статья была опубликована в №25 газеты «Калужский перекрёсток» от 19.06.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и в электронном архиве издания.