Городской голова прокомментировал слухи о своей отставке

Как мы рассказывали, 2 июля градоначальник Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ провёл пресс-конференцию. Основными темами встречи стали благоустройство областного центра, к которому у калужан много претензий, а также ремонт дорог.
Мы также попросили городского голову прокомментировать разговоры о его скорой отставке. В последние полтора-два месяца они циркулируют по Калуге достаточно активно.
- Где бы я ни работал, я член команды, работаю в определённой иерархии. Если будет поставлена задача заняться чем-то другим, мне придётся это сделать, - ответил Разумовский. – Сейчас никаких планов у меня нет. Никаких предложений быть не может. Это всего лишь слухи. Я только начал работать. Если я вас устраиваю, надеюсь, ещё поработаю.
|
Вышел специальный номер «Комсомолки» к юбилею Калужской области 03.07.2019 16:07
Отставка губернатора: Артамонову пророчат скорый уход 03.07.2019 14:20
Пропал 37-летний мужчина 03.07.2019 10:37
Обзор недели: Пятачок и все-все-все, или «Хванчкара» отменяется? 02.07.2019 21:30
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: