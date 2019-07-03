Городской голова прокомментировал слухи о своей отставке

Как мы рассказывали, 2 июля градоначальник Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ провёл пресс-конференцию. Основными темами встречи стали благоустройство областного центра, к которому у калужан много претензий, а также ремонт дорог.

Мы также попросили городского голову прокомментировать разговоры о его скорой отставке. В последние полтора-два месяца они циркулируют по Калуге достаточно активно.

- Где бы я ни работал, я член команды, работаю в определённой иерархии. Если будет поставлена задача заняться чем-то другим, мне придётся это сделать, - ответил Разумовский. – Сейчас никаких планов у меня нет. Никаких предложений быть не может. Это всего лишь слухи. Я только начал работать. Если я вас устраиваю, надеюсь, ещё поработаю.