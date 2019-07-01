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Жизнь под прицелом: видеокамеры предлагают устанавливать за счёт калужан

01.07.2019 14:58 14 1122 Елена Французова
Жизнь под прицелом: видеокамеры предлагают устанавливать за счёт калужан

В понедельник, 1 июля, на координационном совещании в областной администрации обсудили проект дорожной карты по установке камер видеонаблюдения в рамках программы «Безопасный город». К 2021 году только в Калуге планируется установить более 340 видеокамер. На сегодняшний день в Калуге установлено более 100 видеокамер.

На создание информационной платформы понадобится 45 миллионов рублей.

- Будет создано единое информационное пространство – региональная платформа, к которой будут подключены экстренные службы муниципальных образований, - отметил городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. - Она обеспечит круглосуточный мониторинг, визуальную оценку обстановки в местах массового скопления людей.

Градоначальник рассказал, что сейчас разрабатывается карта установки видеокамер. По словам Разумовского, каждое третье преступление в Калуге расследуется с использование системы «Безопасный город».

- К оборудованию видеокамер на дворовых территориях и в подъездах домов привлекаются управляющие компании. Камеры размещаются на всех объектах социальной сферы, образования и административных зданиях, - сказал городской голова.

Он предложил обязать застройщиков устанавливать камеры на жилых домах, а также подключить к этой работе операторов сотовой связи. Разумовский подчеркнул, что необходимо проработать вопрос защиты персональных данных.

- Речь идёт о миллиардах рублей, - сказал глава региона Анатолий АРТАМОНОВ. - Не один миллиард потребуется, чтобы эту программу реализовать... И у нас этих миллиардов нет. Решить что-то локально мы не сможем...

Губернатор сообщил, что на основных площадях, перекрёстках и общественных зданиях видеокамеры можно установить за счёт бюджета.

- [Слишком дорога] установка камер на зданиях, находящихся в частной собственности, - это практически все жилые дома, - рассуждал губернатор. - Магазины и так далее – тоже в частной собственности. Можно ли нам вообще каким-то образом на территории области принять законодательный акт, чтобы мы могли обязать всех собственников установить видеонаблюдение за территориями своих зданий, с обязанностью архивировать эти данные. Если это возможно, давайте примем такой закон – все собственники зданий обязаны будут установить видеокамеры. Тогда не надо будет расходовать эти миллиарды. Они будут обязаны нам эту информацию предоставлять. Более того, мы можем платить за эту информацию, если она нам потребуется. Это уже рыночная экономика. Это будет способствовать развитию цифрового общества.

- У нас есть закон о благоустройстве, есть типовые правила, которые предлагается принять органам местного самоуправления, - взял слово председатель Законодательного собрания Виктор БАБУРИН. – В правилах о благоустройстве все эти вещи можно прописать.

Глава региона поручил обсудить этот вопрос с прокуратурой.


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Автор
Елена Французова 
Тэги: общество анатолий артамонов дмитрий разумовский
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