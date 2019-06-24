Калужским чиновникам заменят премии поездкой в санаторий

Как мы рассказывали, для отдыха и оздоровления калужан выкупили весь пятый этаж санатория «Минеральные воды-2». В понедельник, 24 июня, на заседании правительства главе региона рассказали, что сейчас в санаторий отправили вторую партию калужан. Каждый муниципалитет получает квоту по количеству отдыхающих.
- Надо использовать эти возможности, - обратился глава региона Анатолий АРТАМОНОВ к главам муниципальным образований. - Вы, конечно же, можете, и я не против этого, если вы это будете делать, мы можем дополнительно подкреплять вас финансово, если вы будете поощрять своих работников за какие-то достижения. Кто-то, может, получит в качестве премии такую поездку. Это очень широко практиковалась раньше, и всегда люди были этим довольны, когда они получали такое поощрение. Деньги, их можно потратить очень быстро, а человек, который поехал и оздоровился – это польза от такого вашего премирования. Можете это использовать, пожалуйста, мы не возражаем.
Уважаемые читатели, а какие вознаграждения бывают на работе у вас? Расскажите в комментариях!
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