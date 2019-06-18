Первые прилетели: калужане бесплатно отдохнули в санатории Минеральных вод

В понедельник, 17 июня, в международном аэропорту Калуга имени К.Э. Циолковского встречали первых отдохнувших в санатории в Минеральных водах.

Как мы уже писали, регион по инициативе губернатора Калужской области Анатолия АРТАМОНОВА для отдыха и оздоровления калужан выкупил весь пятый этаж санатория «Минеральные воды-2» В номерах проведен евроремонт, установлены кондиционеры, телевизоры, с балконов открываются живописные виды на горы и озеро.

- Огромное спасибо нашему губернатору, правительству Калужской области за такой подарок! - делилась своими впечатлениями отдохнувшая в санатории калужанка Раиса Спивак. – Абсолютно всё понравилось. Номера идеальные, люксовые. Внимательный персонал.

- Очень понравилось – всё супер, - перебила её Алла Седова. – А сколько разных процедур: бассейн, ингаляции, магниты, минеральные ванны. Да всего и не упомнишь. А место какое красивое!

- Я бы ещё съездила. Благодарна и медикам, и поварам, и всей обслуге санатория. У меня были проблемы с рукой. Массажи там мне делали и теперь всё замечательно, - рассказала Юлия АБРАМОВА. - Номера сделаны по высшему классу, как за границей. Пили минеральную воду, кислородные коктейли, ходили на физиопроцедуры. Спасибо губернатору, низкий поклон.

Среди встречающих был и министр здравоохранения Калужской области Константин БАРАНОВ. Он рассказал, что для отдыха и оздоровления калужан Минеральные воды выбраны неслучайно. Комфортный климат – нет палящий жары, но при этом тепло. А ещё здесь могут проходить лечение и реабилитацию люди с большим количеством показаний – от проблем с опорно-двигательным аппаратом до проблем с избыточным весом.

- Санаторию достаточно много лет, он построен в своё время на источнике, - рассказал Константин БАРАНОВ. - Это один из немногих санаториев, куда идёт Новотерская минеральная вода. Здесь сильный диагностический корпус, большая водолечебница - можно принимать ванны с минеральной водой, можно с настоями трав, душ Шарко. Целый комплекс. Физиотерапевтическое отделение, гидроколонотерапия, грязелечение, неврологи, терапевт и другие специалисты.

- Когда люди выходили, у них у всех глаза светились, - рассказал министр здравоохранения. - Они загоревшие, в хорошем настроении и сразу, только выйдя с трапа, стали говорить: «Спасибо, губернатору!» «Спасибо правительству!» «Спасибо министерству здравоохранения за то, что мы так хорошо отдохнули» Ни одного негативного отзыва, а ведь люди отдыхали самые разные.

Принимать калужан санаторий в Минеральных водах будет круглый год. Попасть сюда могут не только льготники, но и любой желающий. Стоимость двухнедельного оздоровления с комфортным проживанием, пятиразовым питанием, перелётом, всеми лечебными процедурами, составляет 56 тысяч рублей. Распределением путёвок занимается минздрав.

- Думаю, что подавляюще большинство будет летать бесплатно, путёвки отплатят работодатели. Мы сейчас ведём такую работу, - подчеркнул Баранов.