Калужане с комфортом лечатся в Минеральных водах

14.06.2019 16:21 296

В четверг, 14 июня, на имя губернатора Анатолия Артамонова пришло письмо от калужан, которые сейчас находятся в санатории рядом с городом Минеральные воды. Это первая группа из 54 человек, которая улетела туда на двухнедельное лечение.

- Мы были поражены и приятно удивлены комфортом на этаже и в предоставленных нам номерах чистотой, внимательностью обслуживающего персонала к нашим просьбам. Все мы получили необходимое лечение. Замечательная природа нас окружила, работники санатория старались скрасить наш досуг. В столовой было разнообразное меню, не забывали именинников, - пишут из Минеральных вод наши соотечественники.

О том, где лечатся калужане, нам рассказал министр здравоохранения Калужской области Константин БАРАНОВ.

- Это прекрасный санаторий, который находится в 20 километрах от города Минеральные воды на берегу озера среди гор. Там находится филиал нашего санатория «Звёздный». Силами Калужской области в нём сделан ремонт пятого этажа на котором расположены прекрасные номера с балконами, как одиночные так и семейные, - рассказывает Константин Баранов. - Самое главное, что в этот санаторий идёт бойл минеральной воды, то есть в холле можно пить не разливную, а свежую тёплую лечебную воду, прямо из-под земли. Рядом расположен лечебный комплекс, где акцент делается на водолечение и ванны с минеральной водой и травами. Есть бассейн. Там хорошие врачи узких профилей и больным, после диагностики, подбирается индивидуальный вид реабилитации, включая то, о чём говорилось выше, а так же массаж и грязелечение.

Ещё одно преимущество - калужане улетают на самолёте из Грабцево и возвращаются сюда же. Кроме того, предусмотрен трансфер от города до аэропорта, а в Минеральных водах - до гостиницы.

С этого года выдавать путёвки в Минеральные воды будут на постоянной основе, график расписан до конца этого года и уже открыт приём заявок на следующий. На лечение в Минеральные воды отправляют калужан с болезнями кишечно-желудочного тракта, опорно-двигательной и сердечно-сосудистой системы, с нарушениями обмена веществ, в том числе и с избыточным весом.

Как оформить путёвку в санаторий, нуждающиеся в лечении калужане могут узнать у специалиста при Министерстве здравоохранения по Калужской области, позвонив по телефону в Калуге 719-016 (Елена Александровна)