«Придут девчата и покажут класс»: калужанок отправят в трактористки

В понедельник, 24 июня, на заседании правительства Калужской области глава региона Анатолий АРТАМОНОВ рассказал, что мужчины отказываются работать на сельхозтехнике – получат зарплату и уходят в запой.

- Сегодня условия работы на вот этих современных тракторах, особенно которые иностранные марки всякие, другой сельхозтехнике, это не то, что Паша Ангелина (участница стахановского движения в годы первых пятилеток, бригадир тракторной бригады МТС, ударница. – Прим. автора) работала на тракторе КТЗ, когда, действительно, не каждый мужчина справлялся с этой работой, - считает губернатор. – А сейчас на этой технике гораздо комфортнее, чем, допустим, в автомобиле «Нива» или даже в другой машине. И кондиционер, и музыка – всё там есть, всякие эти джойстики. Раз уж мужики так обмельчали, что не хотят работать ни за 40, ни за 50 тысяч рублей в месяц. Это же безобразие. Вот ждёт, когда бабушка пенсию получит, и пропьёт её. Пусть им будет стыдно. Пусть девчонки работают.

Глава региона рассказал, как на Дне поля пообщался с девушкой, которая разносила чай и воду. Она получает 18 тысяч рублей в месяц. Девушка сказала губернатору, что готова работать на тракторе.

- Надо открыть в нашем учебном центре отделение – полугодичные курсы. Целенаправленно на подготовку механизаторов, которые будут работать только на современной технике... Наберите именно женские группы, пусть идут и работают, и зарабатывают, и показывают пример мужчинам, если они ещё могут считаться мужчинами, раз они так относятся к своей жизни. Приходит, 2-3 дня поработает, получку получил и больше его не видали. Стыдоба. Я уверен, что придут девчата и покажут класс. Вон Ольга Владимировна (Иванова. - министр дорожного хозяйства Калужской области. Прим. автора) работает, Варвара Анатольевна (Антохина. - министр природных ресурсов и экологии Калужской области) работает, дай Бог каждому министру, чтобы они так справлялись со своими обязанностями. Валентина Ивановна (Авдеева – министр финансов) - уж я не говорю.

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