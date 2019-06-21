В Калуге покажут работы талантливых молодых фотографов

С 3 по 7 июля в Калуге пройдет выставка работ XVIII Всероссийского фотоконкурса «Молодые фотографы России 2019». В нем принимают участие авторы в возрасте от 18 до 35 лет.

В рамках фестиваля состоятся творческие встречи, вечер фотографии и т.п.

- Каждый год конкурс привлекает новых участников, и с каждым годом их становится больше, - рассказывают организаторы. - Заметно растет уровень их мастерства, меняется тематическая и изобразительная направленность проектов. Молодые авторы остро реагируют на процессы, идущие в обществе, ищут новые формы и средства выражения.

Главные фестивальные площадки, на которых в указанные выше дни можно увидеть работы конкурсантов: ИКЦ, Калужский музей изобразительных искусств, Дом музыки, Государственный Музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского.