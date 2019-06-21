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В Калуге покажут работы талантливых молодых фотографов

21.06.2019 14:26 0 136 Елена Французова, фото photomonologue.com
В Калуге покажут работы талантливых молодых фотографов

С 3 по 7 июля в Калуге пройдет выставка работ XVIII Всероссийского фотоконкурса «Молодые фотографы России 2019». В нем принимают участие авторы в возрасте от 18 до 35 лет. 

В рамках фестиваля состоятся творческие встречи, вечер фотографии и т.п. 

- Каждый год конкурс привлекает новых участников, и с каждым годом их становится больше, - рассказывают организаторы. -  Заметно растет уровень их мастерства, меняется тематическая и изобразительная направленность проектов. Молодые авторы остро реагируют на процессы, идущие в обществе, ищут новые формы и средства выражения.

Главные фестивальные площадки, на которых в указанные выше дни можно увидеть работы конкурсантов: ИКЦ, Калужский музей изобразительных искусств, Дом музыки, Государственный Музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского.


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Авторы
Елена Французова 
фото photomonologue.com
Тэги: общество
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