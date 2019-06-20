Росздравнадзор проверит жалобу калужанки на частную клинику

Как мы уже рассказывали, вчероа, 19 июня, калужанка пожаловалась в соцсетях на работу частной клиники. Женщина сообщила, что врач напугал её страшным диагнозом.

- Врач, показывая на экран, начала рассказывать, как все плохо: детей я больше иметь не смогу, внутри у меня жидкость, гной, а шов настолько воспален, что места живого нет. Да и вообще, воспаление такое жуткое, что, если я прямо сейчас не начну лечение, при следующей менструации просто умру. Врач озвучила варианты: лечиться самостоятельно, дома, или же заплатить им 9500 (со скидкой), - написала Оксана СЕРГЕЕНКОВА.

Женщина решила пройти обследование в другой больнице. Ультразвуковое исследование показало, что она здорова.

В региональном министерстве здравоохранения нам отказались что-либо говорить по этому происшествию, пояснив, что министерство не имеет права комментировать ситуацию в частных медицинских клиниках.

Территориальный орган федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Калужской области, куда мы обратились по совету минздрава, нам сообщил, что к ним поступила жалоба от Оксаны Сергеенковой.

- После согласования с прокуратурой, будет произведена проверка по этому заявлению, - рассказали в нам в Росздравнадзоре.