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«Я вышла из клиники в истерике. Собиралась умирать»: как калужанка сходила к частникам

19.06.2019 11:29 20 5551 Елена Французова
«Я вышла из клиники в истерике. Собиралась умирать»: как калужанка сходила к частникам

Во вторник, 18 июня, в социальных сетях калужанка поделилась печальным опытом посещения Эс-Класс-Клиник-Калуга. Эта публикация вызвала большой интерес и живое обсуждение у калужан.

- 30 мая я обратилась в Эс-Класс-Клиник на плановый осмотр после родов, - рассказала Оксана СЕРГЕЕНКОВА. – Были жалобы – слегка болит шов, обильная менструация. После осмотра гинеколога пошла на ультразвуковое исследование (УЗД [ульразвуковая диагностика - прим. ред.]). Врач, показывая на экран, начала рассказывать, как все плохо: детей я больше иметь не смогу, внутри у меня жидкость, гной, а шов настолько воспален, что места живого нет. Да и вообще, воспаление такое жуткое, что если я прямо сейчас не начну лечение, при следующей менструации просто умру. Врач озвучила варианты: лечиться самостоятельно, дома, или же заплатить им 9500 (со скидкой).

Женщине прописали антибиотики.

- Вышла я из клиники в истерике. Собралась умирать, - рассказывает она. - А потом начал включаться мозг. Мне не дали выписку, не дали результаты УЗД.

Оксана решила перепроверить свой диагноз у другого врача. Ультразвуковое исследование в другой поликлинике показало, что она здорова. 

- Никакой жидкости. Никакого гноя. Никакого воспаления, - рассказывает она. - А дальше началось самое интересное. Мне было нужно получить на руки свои страшные диагнозы. В итоге выслали. На заключении нет печати врача, а заключение с УЗД - не распечатка с датчика, а бумажка от руки. Да и как они смогли бы дать мне нормальное заключение, если в кабинете УЗД ничего не печатали?

Оксана написала жалобу в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения, собралась обращаться на Прямую линию к Президенту Владимиру Путину, которая состоится в четверг, 20 июня. 

Сотрудники клиники увидели информацию на странице Оксаны «ВКонтакте» и прокомментировали её. 

- Хочется обратить внимание, что при обращении в нашу клинику, у вас, всё-таки, были жалобы на состояние здоровья, а, значит, говорить о том, что вы полностью здоровы, не приходится, так как неприятные симптомы на ровном месте не возникают и, следовательно, необходимо провести комплексное обследование для выявления причин появления неприятных симптомов, что с нашей стороны и было сделано, - отвечает Эс-Класс Клиник-Калуга. - Помимо проведенного УЗИ, диагноз, поставленный врачом-гинекологом, подтверждается и результатами взятых у вас анализов.

Также клиника предложила Оксане бесплатно пройти повторное обследование.

- Что касается заключение врача после УЗД, то в заключении о гное или каких-то жидкостях в полости матки не сказано, именно поэтому подтвердить или опровергнуть, что данные слова имели место быть, не предоставляется возможным, - добавляют в Эс-Класс-Клиник.

Своим негативным опытом обращения в к частникам поделились несколько других калужанок. 

- Печальный опыт при знакомстве с Эс-класс-Клиник запомню на всю жизнь! – рассказывает калужанка Екатерина ГУРСКАЯ. - Моё состояние паники не передать. Они меня даже на лекарства развели! Я пошла к юристу, ещё в 2015 году это было. Составила грамотно претензию. И напрямую к директору клиники! Деньги вернули все, даже за приём, лишь бы я выше не пошла!

- У меня была подобная ситуация в этой клинике, - сообщает ещё одна калужанка Таня ПОДОЛИНА. -  На приёме гинеколог сказал, что всё ужасно, лекарств не выписали. Заявив, что только лечение у них за 15 тысяч рублей. Вышла из клиники в слезах. Перепроверялась в другой клинике и выяснилось, что я здорова.

Мы отправили запрос в минздрав Калужской области с просьбой прокомментировать эту информацию. 


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Автор
Елена Французова 
Тэги: общество здоровье
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