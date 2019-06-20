Международный автопробег пройдёт через Калужскую область

В воскресенье, 23 июня, через Калужскую область пройдёт международный автопробег, посвящённый 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.

Автопробег приурочен ко Дню памяти и скорби. Он пройдёт по Московской, Калужской и Брянской областям. Участники посетят места боев 33, 49 и 50 армий, остановившим врага под Москвой и начавшим свой путь на запад, сообщает пресс-служба администрации Калужской области.

В нашем регионе участники автопробега посетят Жуков, Малоярославец и Калугу.